黃鐙輝自認歌手不肯增胖演「艋舺」 遭老婆狂吐槽

（中央社記者葉冠吟台北25日電）藝人黃鐙輝從諧星轉型演員，更以台劇「奇蹟的女兒」拿下金鐘迷你男配，他日前受訪回憶接演首部電影「艋舺」時，曾因自認是歌手，不想為戲增胖而考慮拒演，卻被老婆瘋狂吐槽。

黃鐙輝在藝人納豆主持的「誰來演戲」中暢談演藝心路，原本是工程師的他，因熱愛唱歌，在爸爸鼓勵下走向另一條人生路。他特別提到演電影「艋舺」的一段插曲，坦言接到試鏡邀約時覺得莫名其妙，直接拒絕，馬上被老婆萁萁唸：「是鈕承澤導演耶！你一定要去！」

在雌威下，黃鐙輝笑說，自己還是有去試鏡，「想說就當交個朋友，很放鬆地試戲，想不到竟然試上了，我傻眼耶！」沒想到確認角色後，劇組要黃鐙輝為戲增肥，使他又一次打退堂鼓，還跟老婆萁萁說：「吃胖就不夠帥了，我是歌手耶！」

黃鐙輝坦言，一開始歪打正著以模仿藝人康康出道，「但我一心只想當歌手，所以演戲對我來說，只要過關就夠了，我沒有想要進步。」

然而在演「艋舺」時，黃鐙輝因為老是演不好被罵，求好心切的他追問阮經天「表演心法」，對方卻回他：「很簡單，你先把台詞背得滾瓜爛熟，然後再把它忘記，忘記之後再說出來」，讓他聽完當下在心裡罵髒話，「想說到底在說什麼啦。」

就這樣抱著恐懼、害怕，又得想盡辦法把戲演好的心情，黃鐙輝終於醍醐灌頂，「讓我學會怎麼演戲的是豆導（鈕承澤），第一部幫助我看到什麼是表演的就是『艋舺』。」納豆聽完也讚賞黃鐙輝，是用恐懼作為前進的動力。

打開表演大門後，黃鐙輝的戲劇作品越來越多，他回憶在演出電視劇「浪子單飛」時，剛經歷父喪痛苦，與劇中角色相仿，「當時我就跟自己說，不論如何我都要接演這部戲，我似乎能把這部戲送給我爸爸，當作告別的禮物，謝謝他當初鼓勵我走向表演這條路。」

本集節目將於27日晚上10時30分，在MOD 508台、鏡新聞YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110825