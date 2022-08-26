延續查馬克遺志 3子女與泰武國小古謠隊出新輯

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台劇「斯卡羅」大股頭查馬克．法拉屋樂（右）生前積極推動古謠保存，新專輯「誰在vuvu家唱歌」也保留查馬克教唱的聲音。（李維娜提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月26日

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（中央社記者王心妤台北26日電）台劇「斯卡羅」中飾演大股頭的查馬克．法拉屋樂去年病逝，家人上週舉辦逝世週年紀念。金曲製作人吳金黛獻上查馬克生前投入、3名子女也參與的專輯「誰在vuvu家唱歌」延續遺志。

查馬克．法拉屋樂任教於屏東泰武國小，致力文化復振，推動保存傳統文化及民族教育不遺餘力，同時採集排灣族古謠，以口傳心授方式指導學童練唱，成立「泰武國小古謠傳唱隊」名揚國際，曾獲第25屆金曲獎最佳原住民語專輯殊榮，他也於2017年榮獲教育界最高榮譽「師鐸獎」的肯定。

發行專輯的風潮音樂發布新聞稿表示，「誰在vuvu家唱歌」專輯計畫2015年開案後，經歷製作經費不足、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等歷程，耗時7年才打造出這張由4個世代接力完成的作品。已故的查馬克希望藉由與製作人吳金黛、詞曲創作者耿茱谷法岸散（潘秀美）共同努力，藉由歌唱保留部落文化故事及生活智慧。

此次專輯錄製以泰武國小一到六年級學童及附設幼兒園孩童為主，查馬克的3名子女也參與錄音，專輯中「織布的vuvu」也保留查馬克原音教唱的段落。

「誰在vuvu家唱歌」實體專輯已全面發行，數位串流平台Apple Music、Spotify、KKBOX、YouTube Music、MyMusic皆可收聽。（編輯：陳政偉）1110826