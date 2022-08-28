更多編輯台推薦新聞：
黃土水「山本悌二郎胸像」63年後返抵高雄 見證台日情誼
文化

黃土水「山本悌二郎胸像」63年後返抵高雄 見證台日情誼

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍
產經

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國監控攝影機全球最多 估每2人被1鏡頭監視 專家：AI極權王國
首頁 / 娛樂

曾國城主持「一字千金」8年 甘願為節目犧牲休假

2022/8/28 18:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北28日電）藝人曾國城主持的益智系列節目「一字千金」邁入第8年，去年更以此抱回金鐘主持人獎，他笑言參與這麼多年的心得就是「三不一沒有」，甚至甘願為節目犧牲週末休假。

公視指出，「一字千金」今年5月創下最高收視1.21，觸及46.66萬觀看人口，刷新公視開台以來益智節目收視最高紀錄。今天節目組開棚採訪，曾國城表示，主持邁入第8年，可以用「三不一沒有」來形容主持心得。

「三不」是不連錄2天、不嚴肅、不放過，他指出，從3年前節目第9季開始，每集由3個單元賽程增加為4個單元，自此從不連續錄影2天，因為「真的很燒腦」。

而不嚴肅，曾國城解釋，「一字千金」堪稱是最有趣的 益智國語文節目，讓8到80歲觀眾都能從節目中獲得學字、寫字的樂趣。為求慎解，他不放過自己及教授，縱使錄影結束時間將至，也一定請字庫智庫專家解析，讓觀眾能從機會教育長知識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於什麼是「沒有」，曾國城笑言，為了力挺這個堪稱「21世紀唯一挽救世人繁體中文書寫程度」的節目，自接下主持棒後，配合參賽者在週末錄影，除了演出舞台劇，他的週末幾乎沒有休假。

製作單位預告最新一季「一字千金 筆武大匯」將於9月11日起，每週日晚上8時在公視播出。這季玩轉濃濃復古元素，砸新台幣百萬打造全新布景，更透露全新單元「一心二用」要邊想成語邊算數；「拼字魔方」則得利用3D影像在立體方塊的六面出現文字部件，寫出6個部件組合後的2字詞，挑戰參賽者觀察力、記憶力以及詞彙量，燒腦程度更是歷來最富趣味及挑戰性的單元。（編輯：管中維）1110828

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族