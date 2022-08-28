曾國城主持「一字千金」8年 甘願為節目犧牲休假

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）藝人曾國城主持的益智系列節目「一字千金」邁入第8年，去年更以此抱回金鐘主持人獎，他笑言參與這麼多年的心得就是「三不一沒有」，甚至甘願為節目犧牲週末休假。

公視指出，「一字千金」今年5月創下最高收視1.21，觸及46.66萬觀看人口，刷新公視開台以來益智節目收視最高紀錄。今天節目組開棚採訪，曾國城表示，主持邁入第8年，可以用「三不一沒有」來形容主持心得。

「三不」是不連錄2天、不嚴肅、不放過，他指出，從3年前節目第9季開始，每集由3個單元賽程增加為4個單元，自此從不連續錄影2天，因為「真的很燒腦」。

而不嚴肅，曾國城解釋，「一字千金」堪稱是最有趣的 益智國語文節目，讓8到80歲觀眾都能從節目中獲得學字、寫字的樂趣。為求慎解，他不放過自己及教授，縱使錄影結束時間將至，也一定請字庫智庫專家解析，讓觀眾能從機會教育長知識。

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至於什麼是「沒有」，曾國城笑言，為了力挺這個堪稱「21世紀唯一挽救世人繁體中文書寫程度」的節目，自接下主持棒後，配合參賽者在週末錄影，除了演出舞台劇，他的週末幾乎沒有休假。

製作單位預告最新一季「一字千金 筆武大匯」將於9月11日起，每週日晚上8時在公視播出。這季玩轉濃濃復古元素，砸新台幣百萬打造全新布景，更透露全新單元「一心二用」要邊想成語邊算數；「拼字魔方」則得利用3D影像在立體方塊的六面出現文字部件，寫出6個部件組合後的2字詞，挑戰參賽者觀察力、記憶力以及詞彙量，燒腦程度更是歷來最富趣味及挑戰性的單元。（編輯：管中維）1110828