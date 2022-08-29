余苑綺追思會 余天李亞萍白髮人送黑髮人哭腫雙眼
（中央社記者葉冠吟台北29日電）藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺抗癌8年病逝，今天在台北一殯景行廳舉辦追思會，副總統賴清德等政商、演藝圈人士都到場致哀，白髮人送黑髮人的余天和李亞萍都哭腫雙眼，場面哀戚。
余苑綺2014年發現罹患直腸癌，經歷70多次化療、無數次手術仍不敵病魔，今年8月21日病逝，享年39歲。由於她是虔誠基督教徒，告別式採基督教追思音樂會儀式進行，由藝人宋達民擔任主禮牧師，余苑綺的爸爸余天、媽媽李亞萍、大姐余筱萍、弟弟余祥銓、丈夫Gary與一雙兒女，也到場送她最後一程。
追思影片開頭，引用聖經「那美好的仗，我已經打過了」，播放余苑綺兒時照片，還有多張余家人、丈夫、孩子的合影，最後影片則停在余苑綺和媽媽李亞萍在節目合唱「望你早歸」的畫面，盼余苑綺的好歌喉能被大家記住。
余天一早也在個人臉書放上全家福合影，為女兒祝禱：「今天送別苑綺，現在已經無病無痛，到天上當天使了。妳的美麗身影會一直留在大家心中。」現場則由余祥銓代表家屬致詞。
余祥銓含淚表示，大家都很想余苑綺，每天都想夢見她，不過姐姐可能知道自己會激動、難過，所以都還沒來見他，但相信二姐在天上已沒病痛。二姐一直以來都很照顧自己，一起出國唸書時還擔任他的監護人，因為自己調皮愛打架，姐姐得常來學校幫自己擦屁股。
余祥銓印象最深刻的是，有次他打架翹課被抓到，余苑綺又得來學校，沒想到先被發現翹課紀錄比弟弟還多，兩人都被處罰，讓余苑綺氣得罵弟弟：「要不是因為你，我才不會被發現。」不過兩人被罰停課時，還一起跑到網咖打電動，非常快樂。
余祥銓說，二姐小時候個性像男生，還會大喊「我是超人」從沙發上跳下來，因而斷腿兩次；回台灣後二姐想當歌星，被媽媽嫌唱歌像鴨子，不斷苦練到成為家裡唱歌最厲害的人，「妳真的是我們全家驕傲」。
儘管老天開了玩笑，讓全家生活作息最正常的余苑綺罹癌，她仍堅強面對無數化療與手術，余祥銓哽咽地說：「二姐妳真的辛苦了，弟弟答應妳的事，一定會做到，謝謝妳今生當我的姐姐，下輩子我們一定還要當一家人，我們大家都好愛妳。」
余苑綺的爸爸余天人脈廣、擴及政治界與演藝圈，無法到場的總統蔡英文、外交部長吳釗燮、新北市長侯友宜等以花籃代為致敬。副總統賴清德、民進黨立委陳亭妃、羅致政、蘇巧慧，以及基隆市長林右昌、民進黨新北市長參選人林佳龍、國民黨立委鄭正鈐等則親自致哀；藝人洪榮宏、紀寶如、許效舜、NONO、吳敏、向娃、楊貴媚、黃西田等也親自出席。
林佳龍表示，余天和李亞萍就像他的家人一樣，認識超過20年，同感不捨，希望節哀堅強，更透露民進黨夥伴將會一起成立關懷余苑綺小孩的教育基金。
今天一殯告別式結束後，余苑綺遺體由弟弟余祥銓護送移去二殯火化，並將一路送到長眠地基隆「擁恆文創園區」。（編輯：張雅淨）1110829
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