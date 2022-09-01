磊哥重返校園 謝祖武合體杜詩梅勾「麻辣」回憶殺

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）「磊哥」來了！校園八點檔「機智校園生活」第3季，繼經典台劇「麻辣鮮師」班底杜詩梅、林利霏、何妤玟現身後，靈魂人物謝祖武也加入劇組陣容，笑說自己一直沒離開過。

當年以一句「我要當老師」風靡全台的謝祖武，將以教育界的傳奇人物「徐一飛」老師一角進入「哈福高中」代課，不僅是曾抱謙、曾定一（皆由楊銘威飾）的恩師，同時米竹香（杜詩梅飾）的「粉筆神功」也是得自徐一飛的真傳。

被問及久未施展丟板擦、粉筆的特技，事前是否有練習？謝祖武透過劇組氣定神閒地分享：「不用事先演練，已經是反射神經。」言談之間流露出「徐老師」專屬的霸氣。不過對於這次客串，謝祖武坦言：「回到校園當然很親切，但也滿害怕的，擔心自己的教學方式過時。」

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日前節目釋出「剪影版」預告，以「不老男神」、「校園傳奇」及「立志當老師」3個線索，提示觀眾將迎來重量級人物。但預告一出粉絲們就馬上猜到是「謝祖武」，並紛紛留言：「最強回憶殺，怎能忘記磊哥」、「麻辣鮮師都要在機智合體了」。

「機智校園生活」劇組表示，謝祖武目前已加入拍攝，之後將與杜詩梅、林利霏有什麼樣精彩的互動，令觀眾十分期待。（編輯：張雅淨）1110901