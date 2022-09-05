S2O音樂祭爭議 業者承諾9/8前公告處理方案

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）「S2O Taiwan潑水音樂祭」消費爭議案，台北市法務局今天聯合跨單位調查，要求業者應遵守藝文表演票券定型化契約規定提處理方案，業者也承諾8日前上網公告通案處理方案。

斯邦奈公司8月27日、8月28日主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，主辦單位演出前才公告部分國外藝人無法來台，不過活動照常舉行，引發消費者批評。文化部表示，9月5日將進行跨部會協調，討論優先處理爭議款項。

對此，法務局今天發布新聞稿表示，針對「S2O Taiwan潑水音樂祭」消費爭議案，局內消保官今天聯合業者所在地高雄市政府消保官、文化部、行政院消保處、金管會和台北市文化局等機關進行聯合調查，並要求主辦方遵守藝文表演票券定型化契約應記載事項規定辦理，提出處理方案。

法務局說，斯邦奈公司蔡姓負責人今天偕同律師到場說明，並說因票額等資料仍在進行統計中，承諾將於9月8日前於官網及臉書粉絲頁正式公告相關通案處理方案，消費者預購周邊商品部分則將依消保法通訊交易相關規定處理，並提供公司客服諮詢專線（07）341-6217。

另，文化部說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容的演出，若主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費，所以針對未使用票券須全額退費且不得收取手續費。

針對本案業者是否違反上述規定，文化部說，將再由主管機關續處；另文化部將再檢視業者辦理本次活動所提防疫計畫等相關文件，若有疑涉刑事詐欺情事，將向檢調機關告發，並適時對外說明。

北市府消保官表示，經統計8月26日迄今，北市已受理相關消費爭議案463件，將由台北市文化局函請業者儘速處理，若業者9月8日前公告的處理方案，消費者仍認未獲妥處，建議刷卡付費的消費者可於活動結束後120天內，洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。

此外，以現金方式購票者，則可向法院聲請核發支付命令。消費者若有任何涉及本案的消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，台北市法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。

同時，消費者若要提出申訴，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統向各縣市政府提出。（編輯：李亨山）1110905