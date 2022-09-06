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「想見你」魅力席捲韓國 許光漢赴韓舉辦見面會

2022/9/6 13:14
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（中央社記者王心妤台北6日電）台灣夯劇「想見你」席捲韓國，男星許光漢近日赴韓國舉辦見面會，不只獻唱新歌SOUFFLE，也獻唱韓劇主題曲。韓國影帝鄭雨盛昨天也在社群網站貼出與許光漢的合照。

許光漢因演出台劇「想見你」走紅，更因此角逐金鐘獎最佳男主角獎，之後又推出首張專輯「許光漢」，入圍金曲獎最佳新人獎。

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這次前往韓國舉辦見面會，不只演唱自己的歌SOUFFLE，也演唱韓劇「鬼怪」主題曲Beautiful、歌手吳赫的wingwing。粉絲也準備歌曲應援，第二天選唱「想見你」主題曲「想見你想見你想見你」。

許光漢此次也嘗試韓國美食，他笑說：「因為韓國食物真的太好吃，所以胖了2公斤。」對於到韓國與粉絲見面，許光漢表示，之前就看到很多韓國粉絲應援，「辛苦了，真的非常謝謝你們的支持，真的很窩心，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，有機會跟大家見面非常棒，希望未來用更好的作品回報粉絲」。（編輯：張芷瑄）1110906

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