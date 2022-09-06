劉冠廷垂降告白成名場面 自曝光收情書就心跳加速

（中央社記者葉冠吟台北6日電）演員劉冠廷、陳庭妮主演的台劇「愛情發生在三天後」上週播出最終回，劉冠廷以垂降告白方式相當新穎，他拍到天旋地轉，觀眾卻覺得很浪漫，劉冠廷更自曝收情書就會心跳加速。

談到曾收到最新穎的告白方式，劉冠廷自曝收到情書都會心跳加速，「因為沒收過所以相對來說就是一種新穎。」

陳庭妮則說：「曾在18歲生日那年，有同學在過了深夜12時後，在我家樓下搖仙女棒、舉牌祝我生日快樂，小時候我家裡比較嚴，過了10時就不能出門，所以當同學12時打給我說，現在12時了，看一下你們家窗外，就看到對街的友人在舉牌，那個印象滿深刻的。」

劉冠廷與陳庭妮在劇中因大學時期的猶豫，導致錯失彼此，多年後重逢才正視彼此感情，讓許多觀眾有共感。對此劉冠廷認為要跟隨自己的心。陳庭妮指出，「既然緣分還在，彼此還有一個聯繫的方式，甚至還可以見到面，就勇敢地去追愛吧。」

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陳庭妮也說：「年輕的時候，太容易因為情緒，然後輕易地把分手掛在嘴巴上，但是我們現在都是成熟的大人了，也許才會更接近純粹的愛情，更懂得為彼此付出，一起成長學習，既然心裡還有感覺，就不要怕，試試看也不會怎麼樣。」

「愛情發生在三天後」由時創影業製作，時創影業、八大電視、東森電視共同出品，網羅金鐘獎導演馮凱執導、許芸齊擔任編劇，全劇已於Netflix上架。（編輯：張雅淨）1110906