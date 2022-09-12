韓瑜新戲霸氣演離婚律師 台詞不小心跑出台灣國語

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演員韓瑜（右）與李至正（左）在奇幻家庭喜劇「仙女姐姐來我家」中飾演一對律師夫妻，敵不過婚姻考驗而離婚，兩人之間育有一子。（衛視中文台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）演員韓瑜在奇幻家庭喜劇「仙女姐姐來我家」和李至正搭檔飾演離婚夫妻，從台語八點檔轉戰國語劇，又是律師角色台詞特別多，韓瑜自曝剛開始會忍不住把台詞轉成台語，甚至跑出台灣國語。

韓瑜在「仙女姐姐來我家」中飾演男主角吳念軒的大姐王翡翠，和李至正飾演的卓飛揚不僅是一對離婚夫妻，更是一對擅長打離婚官司的律師，兩人育有一子，有著難解的情感糾葛。

韓瑜和李至正首次合作的第一場戲就是吵架對峙戲碼，韓瑜今天在媒體茶敘中笑說，根本沒有培養感情的問題，「就非常契合的不熟」。

韓瑜補充，王翡翠是掌控性強的女性，時常會看前夫社群帳號、順道罵個兩三句，不過現實中自己不會，「我是切乾淨型的」，連看到前任相關新聞也會跳過。

韓瑜透露，自己很常換電話號碼，很多前任都沒有她的聯絡方式，但印象中，並沒有因分手特別換電話，「就是剛好換電話，而且我是平常不接電話的人，我也不太會記伴侶電話」。

有趣的是，過去韓瑜常演台語八點檔，這回改拍國語劇，因為角色是律師又是家中大姐，光碎念家人台詞就4、5頁起跳。她笑說，剛開始會自行腦補把台詞轉成台語、再轉回國語，還會不小心跑出台灣國語，現在總算游刃有餘了。

至於還能不能再回台語八點檔拍戲，韓瑜說，演戲的本質沒有差，「拍台八（台語八點檔）的話，雖然是講台語，可能大家會覺得low，但台八受眾很廣，大家也都會認識我，也會說很喜歡我的哪部戲，現代戲雖然比較唯美，也不用這麼趕，但受眾真的很不同。」

李至正也表示想嘗試台語八點檔，自己台語不差，好友王宇婕都可以演了，相信自己也沒問題，但體力上可能會有些疑慮，「35歲後發現，過去喝酒可能中午就不會宿醉，但漸漸年紀大了要到下午，現在都要晚上才會解。」

「仙女姐姐來我家」將於10月4日起，每週一至週五晚上8時在衛視中文台全台首播。（編輯：張雅淨）1110912