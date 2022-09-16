蔡琴彈唱英文老歌彌補遺憾 自嘲老女人打趣陳文茜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北16日電）金嗓歌后蔡琴今晚舉辦「就是要好新琴」演唱會。蔡琴不只自彈自唱英文老歌DONNA DONNA彌補多年遺憾，也搬出好友陳文茜來打趣，自嘲是「老女人」，許願自己要當上國際巨星。

蔡琴今晚將演唱會分成懷舊經典、電影經典、民歌輕快經典及文青經典4個橋段，演唱「讀你」、「恰似你的溫柔」、「被遺忘的時光」等經典歌，帶領歌迷隨著歌聲搭上時光機。

蔡琴今晚一登台就開心表示，「看到你們好高興，3年過去，我還是那麼漂亮。」她也透露在後台準備上台時就聽到歌迷熱烈掌聲，台下的人彷彿「很餓」，「我是廚子，你們是很餓的觀眾，好像手上有一把刀叉，像是在跟我說趕快給我出來。我以為台下坐的都是20幾歲的觀眾感覺等不及，結果一出場什麼年紀都有。」

蔡琴演唱玩「人生就是戲」後，則搬出好友陳文茜打趣表示，「我不會像陳文茜一樣不承認自己是老女人，因為我就是老女人，我不只要當老女人，我還要當國際巨星。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡琴唱完「新不了情」時激動落淚，她感性表示，「我在台上至少超過30年了吧，這首歌唱了不少次，我都盡量告訴自己，唱這首歌不要哭、不要哭，結果尾奏時，情緒洶湧出來。」

蔡琴今晚小秀琴技，自彈自唱英文老歌DONNA DONNA。她表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有個遺憾就是雖然喜歡卻很少彈吉他，「當年念大學時人人都會彈吉他，我只會4個和弦，沒想到就不小心唱紅了『恰似你的溫柔』，可是至今沒有人教我彈第5個和弦，現在看到有人彈吉他自彈自唱，就羨慕的不得了。這次想趁著演唱會，彌補多年的遺憾。」 （編輯：陳清芳）1110916