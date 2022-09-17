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「磊哥」謝祖武回歸校園 和學生尬聊不怕有代溝

2022/9/17 18:24（9/17 18:54 更新）
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演員謝祖武（前中）以經典台劇「麻辣鮮師」中的「徐磊」一角深植人心，近期再次回歸校園劇飾演老師，他17日受訪時謙稱自己是全劇菜鳥。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
演員謝祖武（前中）以經典台劇「麻辣鮮師」中的「徐磊」一角深植人心，近期再次回歸校園劇飾演老師，他17日受訪時謙稱自己是全劇菜鳥。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
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（中央社記者葉冠吟台北17日電）校園八點檔「機智校園生活」今天在台北西門町紅樓舉辦見面會，謝祖武睽違多年回歸學校扮演「徐飛」老師，被問及和學生有沒有代溝，他自稱沒有，「我不尷尬，尷尬的就是別人」。

謝祖武以經典台劇「麻辣鮮師」中的「徐磊」角色深植人心，再次回歸校園劇飾演老師，他謙稱自己是全劇菜鳥。和學生演員群年齡相差20多歲，謝祖武笑言，面對他們就像見到自己快要20歲的兒子，不怕有代溝、聊到尷尬，反而會主動找話題：「昨天聊車、今天聊貓，總之就是尬聊。」

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近期演藝圈傳出同劇組演員鬧緋聞，謝祖武表示婚後拍戲，都會抱持「上班講台詞，下班說再見」，並要求劇組提供「一式兩份」的劇本，一份自用、一份給太座，有親密戲都會和老婆報備，「是對另一半的尊重」，不過他也打趣說：「但牽手就不用報備了啦。」

「機智校園生活」中有多對學生情侶組合，各自擁有不少擁護者，見面會上被問到哪對最愛放閃？在劇中畢業旅行親得渾然忘我的「川咪CP」黃柏峰、馮容潔，儼然是放閃專門戶；戲裡處於曖昧階段的吳玳慈和王新凱，則大方劇透兩人下週一會有「突破性」的親密接觸，讓粉絲狂喊：「好期待！」（編輯：屈享平）1110917

經典台劇「麻辣鮮師」師生班底謝祖武（右）、杜詩梅（左）在校園八點檔「機智校園生活」重逢，依舊搞笑互動。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月12日
經典台劇「麻辣鮮師」師生班底謝祖武（右）、杜詩梅（左）在校園八點檔「機智校園生活」重逢，依舊搞笑互動。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月12日
時隔20年，經典台劇「麻辣鮮師」師生檔謝祖武（中）、杜詩梅（左）和林利霏（右）在校園八點檔「機智校園生活」再次合作搭檔。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月12日
時隔20年，經典台劇「麻辣鮮師」師生檔謝祖武（中）、杜詩梅（左）和林利霏（右）在校園八點檔「機智校園生活」再次合作搭檔。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月12日
台劇「機智校園生活」17日在台北西門町紅樓廣場舉辦見面會，數百名粉絲到場與演員互動同歡。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
台劇「機智校園生活」17日在台北西門町紅樓廣場舉辦見面會，數百名粉絲到場與演員互動同歡。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月17日
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