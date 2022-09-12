麻辣鮮師班底睽違20年重逢 學生爆料磊哥依舊調皮

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）時隔20年經典台劇「麻辣鮮師」師生檔謝祖武、杜詩梅和林利霏在校園八點檔「機智校園生活」重逢，學生們不忘爆料「磊哥」依舊調皮，鏡頭沒帶到時，常用鬥雞眼、全身肢體逗笑大家。

和學生們再次團聚合作，謝祖武笑說，大家的緣分真是妙不可言。至於如何抵抗謝祖武的搞笑功力，杜詩梅直呼：「我們也見過世面啦，不像當年那麼好欺負囉！」林利霏也稱讚謝祖武狀態維持很好，當年反而胖一點，現在越來越瘦。杜詩梅頻點頭，直呼是嬰兒肥，沒想到謝祖武反過來稱讚杜詩梅維持最好，讓她自我調侃：「對啦！一樣穩重。」

被問及是否感受到新一輩演員對「麻辣鮮師」班底們的崇拜眼神，杜詩梅開玩笑地說：「聽說孩子們都跪著背劇本，因為傳聞小武哥很嚴厲，大家很緊張。」謝祖武一本正經地說：「最主要是我在片場很嚴肅，不苟言笑，把所有的時間拿來琢磨劇本，不會隨便開玩笑。」杜詩梅則笑說：「以上小武哥說的，全部反過來聽，就對了。」

年輕演員們也相當好奇，傳說中的「小武哥」究竟是如何保養，謝祖武馬上入戲，以老師身分為大家解惑，表明自己保養秘方就是「適度運動、控制飲食」，因為早睡，所以不逛夜市，甚至藉機宣導「這個時期，還是要做好防疫」。

「機智校園生活」將於17日在台北西門町紅樓北廣場舉辦粉絲見面會。（編輯：張雅淨）1110912