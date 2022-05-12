茁劇場深耕台灣IP 楊麗音演濟公要求戒色又吃素

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（中央社記者王心妤台北12日電）導演王小棣今天宣布延續植劇場精神，推出8部改編台灣文學等創作的茁劇場電視劇。演員楊麗音在「綠島金魂」飾演濟公，為了演好角色，特別與導演北村豐晴一起吃素又「戒色」。

王小棣、蔡明亮、瞿友寧等知名導演2016年推出「植劇場」系列電視劇，一舉捧紅新星劉冠廷、許光漢、孫可芳、陳妤等。今天再宣布與導演廖士涵、王明台、北村豐晴共同宣布將推出「茁劇場」，以「說台灣故事，展現台灣戲劇」為理念，打造懸疑推理、愛情成長、人物傳記、靈異恐怖多面向議題。

王小棣透露，劉冠廷與許光漢常回到新演員教室分享理念，也是種傳承，像劉冠廷就曾鼓勵學員堅持就能看見不同風景，但也要大家別以為被看見後，寂寞或是辛苦會減少。王小棣表示，培育新面孔演員，也讓老演員被看見，就是茁劇場特色，「不是母雞帶小雞，而是分享交流。」

其中作品「綠島金魂」由北村豐晴執導，以靈異結合喜劇呈現。資深演員楊麗音劇中飾演濟公乩身，曾真的到廟裡求問扮得像的祕訣，也說濟公要她吃1個月全素並戒色，但楊麗音邀請北村豐晴分擔，各吃半個月素食。

北村豐晴笑稱：「戒色很難耶。」北村豐晴也分享，有次休息時講了黃色玩笑，竟差點從大石頭上摔落，他也自嘲：「幸好有戒色，不然可能摔很慘。」

另外還有導演廖士涵的「滴水的推理書屋」改編臥斧小說FIX，從台灣冤案出發，從不同角度切入探討友情、背叛、人生陰影等。導演王明台執導「走過愛的蠻荒」，講述作者文國士在思覺失調症家庭成長，立志到偏鄉擔任教育工作，原著雖沒有愛情故事，但王明台融入作者心路歷程打造成愛情成長故事。

王小棣的「誰說媽媽像月亮」從律師高秉涵少年故事出發，改編「山東少年傳奇」一書，探討家庭與大時代故事。

茁劇場將在8月6日於公視、My Video首播，隔日在台視播出。而茁劇場與文學界和漫畫出版合作「FIX：英雄們」、「紅繩子」等漫畫。（編輯：陳政偉）1110512