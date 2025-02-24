電影「殺夫」41年後重映 李昂曝有望拍新版

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（中央社記者洪素津台北24日電）電影「殺夫」41年後將重映，原著作者李昂表示當年因民風保守，許多情節都含蓄帶過，她透露電影有望重拍，盼呈現更多女性觀點，籲影迷先懷舊看重映的「殺夫」，再提供好點子給她寫新劇本。

國家電影及視聽文化中心數位修復完成的電影「殺夫」，闊別41年即將重登大銀幕。曾參與該片演出的金馬影后陳淑芳、金鐘影后楊麗音，以及電影原著作者李昂今天出席記者會宣傳，李昂表示有意重拍「殺夫」，盼有更多女性觀點呈現，「劇中的女性，這些三姑六婆們也要互相殘殺，這些女人也是勾心鬥角的，會拿刀子互砍」。

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李昂提及電影「殺夫」中有一名女孩，那是象徵著命運改變的機會，是導演曾壯祥給小女孩新的生命契機，而未來若有機會重拍「殺夫」，會著重小女孩走出去的機會，「會有更多女性爭執和愛的關懷」，一旁陳淑芳和楊麗音紛紛附和一定要來拍李昂的新電影，李昂也表示陳淑芳和楊麗音一定是固定班底。

「殺夫」劇情描述孤女夏文汐童年悲慘，嫁給屠夫白鷹更是受盡折磨，雖與鄰居楊麗音同病相憐，她與丈夫夜夜交歡聲卻引發陳淑芳的抗議不滿。飽受父權凌辱的她，最終執起屠刀，砍向身旁的丈夫。「殺夫」數位修復版將於27日起全台上映。（編輯：李亨山）1140224