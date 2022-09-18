全台地震有感 田馥甄取消2場高雄巨蛋演唱會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。歌手田馥甄原訂18、19日晚間在高雄巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會，因顧及表演團隊和觀眾安全決定取消。（圖取自facebook.com/atunemusichebe）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北18日電）中央氣象局最新資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。歌手田馥甄原訂今晚和明晚在高雄巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會，因顧及表演團隊和觀眾安全決定取消演唱會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據中央氣象局資訊，昨晚9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣。歌手田馥甄在高雄的演唱會也亮燈並停止約15分鐘，工作人員檢查舞台、機關安全後再度開演。

主辦單位樂來樂好今天臨時宣布，因近日全台地震頻繁，經主辦單位與藝人團隊審慎開會後，為顧及現場觀眾、演出團隊及所有工作人員安全，忍痛宣告取消田馥甄「一一」巡迴演唱會高雄場今晚與明晚的2場演出。退票事宜將陸續公布。（編輯：屈享平）1110918