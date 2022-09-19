謝絕物化女性角色 茱麗葉畢諾許籲演員學會說不

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社西班牙聖塞瓦斯蒂安18日綜合外電報導）法國影星茱麗葉畢諾許今天表示，演員必須學會對物化女性的角色說「不」。茱麗葉畢諾許將在有「西班牙奧斯卡」之稱的聖塞瓦斯蒂安影展獲頒終身成就獎。

奧斯卡獎得主、法國最知名影星之一茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）說：「你必須學會對某些事情說不，才不會陷入被人以某種方式看待的窘境。」

茱麗葉畢諾許總是推掉「某人的女人，或被物化的女性」這類角色。

58歲的茱麗葉畢諾許告訴記者：「我會直接說『不』，因為我不感興趣。」她還說自己「很幸運」，能在生涯中扮演如此多有趣的角色。

1996年憑著「英倫情人」（The English Patient）拿下奧斯卡最佳女配角的茱麗葉畢諾許說：「我知道有些女性是這類型的受害者…但你得知道該如何拒絕。」

「這並非一直都很容易，但你必須知道該如何踏入沙文主義不再適用的未知領域。」

自1983年首度現身大銀幕以來，茱麗葉畢諾許已扮演過75種不同角色，她說自己試著「從不批判任何角色，而是接受它所有矛盾、一切黑暗、以及最終讓它擁有人性的東西」。

「當（角色）隨著劇情有了進化或轉變時，那是我最感興趣的部分。」

聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）影展25日晚間將把獎項頒給茱麗葉畢諾許及加拿大導演大衛柯能堡（David Cronenberg），以表彰他們的生涯成就。

過去曾獲這個聖塞瓦斯蒂安影展最高榮譽肯定的影星，包括梅莉史翠普（Meryl Streep）、李察吉爾（Richard Gere）、伊恩麥克連（Ian McKellen）和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等。

聖塞瓦斯蒂安影展去年將這項榮譽頒給瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）和好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110919