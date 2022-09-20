金馬電影學院公布入選名單 廖慶松讚香港創作亮眼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北20日電）第14屆金馬電影學院今天公布學員名單，並由資深剪接師、金馬電影學院院長廖慶松擔任導師。廖慶松表示，很開心年輕創作者提出多元作品，香港學員尤其亮眼。

今年導演組學員包含摘下金穗大獎的「龔囝」林治文、北影最佳短片「鋼琴課」徐湧智、「軟弱的梨」陳韶君、曾以編導身分入選東京新銳營的翁語彤、「蝴蝶果醬」黃詩硯則是首名以動畫專才入選的導演。

香港代表邵知恩曾以「呼～」奪香港鮮浪潮國際短片節大獎與最佳編劇、羅樂文曾以「夏雪將至」入圍金穗獎。另外來自新加坡的張芷凝除有電影工作背景，也曾是記者、新聞編輯與作家。

編劇組學員包含獲上屆優良劇本獎的黃洛瑤、「出遊」陳怡儒、兩度奪下鮮浪潮大獎的楊兩全，以「日落黃昏」獲鮮浪潮特別表揚獎的潘皜暉。攝影則包含「軟弱的梨」陳牧聖、「長日漫漫」李毅敏、長期於英國和新加坡擔任攝影的黃榮德，以及來自澳門的蘇偉鍵。

廖慶松稱讚今年報名者程度好，香港表現尤其亮眼，很開心見到年輕創作者在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下能累積創作能量，提出豐富多元的作品。他也勉勵這次未入選者不要氣餒，創作路上還會相逢。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在國父紀念館舉行。金馬學院本屆結業作品將於11月16日免費放映。（編輯：張芷瑄）1110920