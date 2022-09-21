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張曼玉為「阮玲玉」剃眉演出 封柏林影后經典重映

2022/9/21 15:20（9/21 15:36 更新）
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由導演關錦鵬執導、演員張曼玉等人主演的電影「阮玲玉」30週年4K數位修復導演版將在台灣上映，張曼玉當年為角色剃眉演出。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月21日
由導演關錦鵬執導、演員張曼玉等人主演的電影「阮玲玉」30週年4K數位修復導演版將在台灣上映，張曼玉當年為角色剃眉演出。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月21日
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（中央社記者王心妤台北21日電）關錦鵬執導、張曼玉主演的「阮玲玉」30周年4K數位修復導演版將重返大銀幕，張曼玉當時為了更貼近角色剃眉演出，精湛演技也一舉摘下柏林影展最佳女演員銀熊獎等多座影后大獎。

「阮玲玉」由關錦鵬執導，張曼玉、秦漢、梁家輝、吳啟華及葉童、劉嘉玲、李子雄主演，描述一代影星阮玲玉傳奇故事，她在短短9年內演出29部作品，人生卻在24歲畫下句點，令人唏噓不已。

關錦鵬曾說，原本想找梅艷芳主演，但對方不想到中國拍戲，那時劇組已在上海搭設場景，「我就跟她說我們像男女朋友和平分手了，結果才找到張曼玉演出」。張曼玉接下角色後，為了完美演出，首度剃眉毛貼近細長彎月眉的阮玲玉，甚至每天穿著高領旗袍和高跟鞋演出模仿阮玲玉的神韻。

張曼玉最後憑此片摘下第28屆金馬獎最佳女主角、第42屆柏林影展最佳女演員銀熊獎、第12屆香港電影金像獎最佳女主角，以及芝加哥影展最佳女演員銀雨果獎等殊榮。

「阮玲玉」30周年4K數位修復導演版將於30日全台上映。（編輯：陳仁華）1110921

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