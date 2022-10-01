吳念真笑談婚姻忍一時風平浪靜 謝舞台劇觀眾支持

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（中央社記者王心妤台北1日電）導演吳念真被譽為台灣最會說故事的歐吉桑，近日參與節目「36題愛上你」錄影。吳念真分享家庭生活，談到婚姻秘訣笑稱是忍一時風平浪靜；他也感謝觀眾支持，讓他感到滿足。

吳念真近日上節目接受主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）訪問分享工作與家庭生活。唐綺陽認識吳念真20多年，一開始就被吳念真問「我什麼時候會退休？」

唐綺陽看完星盤後表示，「工作運非常地好；又是容易被人家看中，或是被緊抓著不放，就會鞠躬盡瘁的人。」唐綺陽說，吳念真的口條與見解根本退休不了，也笑回：「你（吳念真）不要想這件事。」

談到家庭生活，吳念真回憶當時兒子吳定謙說要結婚是因為有孩子了，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，沒辦法辦桌請吃飯。吳念真笑說：「朋友們不承認我的兒子已經結婚了，也不承認我已經做阿公。」

吳念真也在節目上秀出婚紗照，分享婚姻哲學就是：忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，讓炎亞綸笑回：「常聽到長輩講這句話，我對婚姻一點憧憬都沒有。」

吳念真的音樂劇「再會吧 北投2.0」本月起將3度演出，以溫泉旅社的老闆娘出發。炎亞綸好奇吳念真的故事為何多從女性出發？吳念真表示，「讓家庭生活正常或延續某些情感，甚至遇到大災難時能夠把家撐起來，就都是女性。」

疫情衝擊所有行業，吳念真提到「人間條件七」被迫更改檔期時，讓觀眾選則留票或退票，最後有97％的人選擇保留，讓吳念真感動地說：「你被愛了，或你被信任了，這種東西很滿足，比觀眾來買票還滿足很多。」

此集「36題愛上你」節目將於明晚9時在公視首播。（編輯：郭諭儒）1111001