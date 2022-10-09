泫雅偕未婚夫首海外演出 見台灣粉絲合唱感動落淚

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韓國歌手泫雅（左）與未婚夫DAWN（右）8日晚間在台北太空港音樂藝術嘉年華演出，兩人合唱歌曲Ping Pong，因粉絲太熱情，兩人也在台上親吻。（太空港音樂藝術嘉年華提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月9日

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（中央社台北9日電）太空港音樂藝術嘉年華昨天起在台北大佳河濱公園登場，歌手吳卓源、婁峻碩、高爾宣接力登場，還有美國歌手Lauv，韓國歌手泫雅也與未婚夫DAWN首度海外合體，她因見到粉絲合唱而感動落淚。

Lauv昨晚穿著銀色外套搭配牛奶褲，以及金色平頭造型現身，演唱Paris in the Rain、Modern Loneliness、I Like Me Better、Chasing Fire等15首歌曲，將演唱會氣氛帶到高潮。

Lauv在台上熱情與台下觀眾互動並告白：「I love you too！（我也愛你們）」今早也在Instagram搭配美國巨星碧昂絲（Beyonce）的歌曲Crazy In Love表示，已經瘋狂愛上台北了。

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泫雅昨晚登上舞台，一開始就演唱I'm Not Cool，並以中文對歌迷表示，「大家好！我是泫雅！好感動，你們過得好嗎？我好想你們！」她也現場教學歌詞，並「打勾勾」和歌迷約定一起全場大合唱。

演唱到獨唱最後一首Bubble Pop！時，泫雅聽見歌迷大合唱也落淚表示，「好感動！」更現場學習「不要哭」的中文並以韓文對粉絲說：「雖然現在天空下著雨，我們就用愛來戰勝吧。」DAWN接力上台後演唱新歌MONEY、Dawndididawn，最後與泫雅合唱Ping Pong畫下句點。（編輯：張雅淨）1111009

韓國歌手泫雅（左）與未婚夫DAWN（右）8日在台北太空港音樂藝術嘉年華演唱，也是兩人海外首度合體演出，熱情與台下觀眾互動並演唱經典歌。（太空港音樂藝術嘉年華提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月9日