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羅志祥加盟新唱片公司 沒想過退出演藝圈

2022/10/14 17:23（10/14 17:36 更新）
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藝人羅志祥14日正式宣布加盟華納唱片，並預計11月12日在高雄巨蛋開唱，他受訪時表示，雖然很緊張但也很興奮，13日晚間早早就睡了。（華納提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月14日
藝人羅志祥14日正式宣布加盟華納唱片，並預計11月12日在高雄巨蛋開唱，他受訪時表示，雖然很緊張但也很興奮，13日晚間早早就睡了。（華納提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月14日
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（中央社記者王心妤台北14日電）歌手羅志祥2020年因感情糾紛，淡出螢光幕。他今天宣布加盟新唱片公司，並表示與前女友還有聯絡，也說從沒想過退出演藝圈，因為自己有錯在先，也不會怪別人怎麼看自己。

羅志祥加盟華納唱片，預計11月12日在高雄巨蛋開唱，也會在演唱會上演唱新單曲。他今天接受媒體訪問時表示，雖然很緊張但也很興奮，昨晚早早就睡了。

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談起2020年風波，羅志祥說現在仍和前女友周揚青保持聯絡，「本來就是好朋友，逢年過節會問候，偶爾聊天。」他表示，從沒想過要退出演藝圈，但也承認自己犯了錯，所以不會怪別人怎麼想，「要當朋友就繼續，如果不行也沒關係，不能去要求別人，這樣不對」。

羅志祥表示，其實看到大家用「復出」形容，但自己從來沒有退出過，一直都有工作，只是這2年就休息也感受生活。他也提到現在生活重心在工作，狗狗和家人也放在重要位子，未來不害怕再談感情，若有適合對象還是會嘗試。（編輯：張芷瑄）1111014

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