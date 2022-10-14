藍葦華新劇合作李杏 談婚姻秘訣是在乎對方感受

（中央社記者王心妤高雄14日電）高雄電影節今天開幕，公視劇集「你的婚姻不是你的婚姻」單元「尾號1314」擔任開幕片。演員藍葦華表示，拍完花了約2週沉澱心情，也分享維持婚姻秘訣就是在乎對方的感受。

藍葦華跟李杏在「尾號1314」中飾演關係惡化的夫妻。藍葦華現實中已結婚，他提到因為在婚姻中誠實面對彼此，吵架也會很赤裸，「有時候男生有很奇怪的通病，另一半說在意的是什麼，但男生通常覺得沒什麼，會因為這句話出現爭吵。」因此更應該在乎對方的感受。

藍葦華跟李杏在片中有激烈大吵，甚至說出「我這輩子最後悔的事情就是和你結婚」等衝動語句。藍葦華表示，現實中的確有和妻子大吵的時候，但兩人現在都有共識，不應該把這些話掛在嘴邊，因會破壞家庭氣氛。

李杏目前單身，她希望未來的另一半脾氣好，「我不喜歡吵架，幾乎能忍則忍，因為當下會被吵架的情緒影響，畢竟情緒這種東西無法解決，能不要吵架最好。」

2022高雄電影節10月14日至30日舉行。（編輯：張芷瑄）1111014