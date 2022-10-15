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「拳職人員」雄影登場 黃鐙輝怕被當木村拓哉

2022/10/15 15:24（10/15 16:01 更新）
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公視台語台電視電影「拳職人員」15日在2022高雄電影節獻映，導演黃柏蒼（中）率主要演員黃鐙輝（左）、藍葦華（右）出席，分享拍攝點滴。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月15日
公視台語台電視電影「拳職人員」15日在2022高雄電影節獻映，導演黃柏蒼（中）率主要演員黃鐙輝（左）、藍葦華（右）出席，分享拍攝點滴。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月15日
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（中央社記者王心妤高雄15日電）公視台語台電視電影「拳職人員」今天在高雄電影節放映，導演黃柏蒼與演員藍葦華、黃鐙輝出席。黃鐙輝笑稱當時日星木村拓哉也在日劇演出拳擊教練，「很怕被誤會像木村」。

黃鐙輝接受媒體聯訪時表示，事前花了很多時間訓練體力，沒想到第一天就跳繩跳到沒力，「一天2個小時真的是度日如年，快往生了」。

回憶拍攝印象最深刻的事，黃鐙輝說藍葦華脾氣一上來就打得更凶，當時黃鐙輝的頭被打到也生氣，幾乎想還手，但劇本又沒有寫可以還擊，他只能油門踩到底轉移注意力。黃柏蒼則說，當時螢幕就架在車子前面，當時也感覺氣氛不妙，「放在這裡我會被撞」。

黃鐙輝說，雖然被打了好幾下，但拍戲來真的才可以在情緒內，卻也因為這樣常帶傷回家，太太都會關心他怎麼每次都受傷。

黃鐙輝表示，除了演戲也親自創作「拳職人員」片尾曲，「我就是堅持到底，無所不用其極置入，總有一天導演會用你的歌」。他也預告與歌手阿Ben合組的「板凳樂團」下週將線上開唱，希望大家除了關注他的演員表現，也能看見他是歌手的另一面。

2022高雄電影節10月14日至30日舉行。（編輯：管中維）1111015

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