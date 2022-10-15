廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定

（中央社記者葉冠吟台北15日電）第57屆廣播金鐘獎今晚頒發，斜槓廣播的旅遊作家溫士凱奪下「教育文化節目／主持人」雙獎，含淚向昨天過世的父親報喜；已故聲樂家黃瑞芬ZOE也以遺作獲得類型音樂節目主持人獎。

今年廣播金鐘頒獎典禮由邵大倫與陳明珠攜手主持，過程中有溫馨瞬間，也數次讓人動容。「社會關懷節目獎項」由于美人與「第19屆全球熱愛生命獎章」得主唐寶寶周以嘉共同頒發，為了短短幾分鐘的致詞，周以嘉在後台反覆練習，擁有23張街頭藝人執照的她也現場表演陶笛，獲得所有觀禮者掌聲喝采。

而斜槓廣播人也是旅遊作家的溫士凱，今天以環宇廣播電台節目「Danny的市場肚」囊括「教育文化節目/主持人」雙獎，他在台上吐露因父親昨天過世，原本不打算參加典禮，但媽媽告訴他，爸爸惦記著想看他上台領獎，所幸不負重望，他紅著眼眶說：「謝謝、承蒙，這個獎獻給所有幫助過我的朋友，最重要的是，爸爸我拿到金鐘獎了。」

「兒童節目／主持人獎」則由教育廣播電台「大耳朵探險家」獲得，主持人之一、奪下19個廣播金鐘獎的資深廣播人施賢琴（小茱姐姐）表示，期待兒童節目能成為孩子認識不同領域的敲門磚，並希望與更多夥伴合作，讓廣播共好、走得更廣更遠。

走訪並聆聽新竹部落聲音的IC之音竹科廣播電台節目「原鄉花園」，也一舉獲得「社區節目／主持人」雙獎，主持人之一的安力．給怒身兼畫家與牧師，他笑言這是自己首次主持廣播，也發覺看見原住民擁有豐富的素材，樂喊：「相信未來會有更多原住民節目」。

國立教育廣播電台主持人端端（陳端慧）同樣以節目「世界夢想表演廳」獲得「藝術文化節目／主持人獎」，她表示藝術是一件隱形的衣裳，用最溫柔的方式療癒你，也陪伴自己度過每個低潮，希望藉由奪獎平台，邀大家走進表演藝術廳，欣賞藝術家的創作，也給他們掌聲。

「流行音樂節目／主持人獎」由警察廣播電台以華語與泰語的流行音樂節目「เพลง THAI MUSIC SHOP」獲得，Amy（丁宛臻）、薑黃（黃俊豪）、Jerry、袁永興、曾偉旻及謝宇威現場以泰語致謝，希望節目只是個開始，大家能透過節目更認識泰語音樂。

另外，「類型音樂節目主持人獎」由IC之音竹科廣播「ici Zoe-Zoe在這裡」主持人Zoe（黃瑞芬）獲得。黃瑞芬是資深廣播人也是聲樂家，今年1月因心肌梗塞逝世，今天由她的丈夫孫華翔代為領獎，替妻子感謝聽眾支持與評審肯定，「Zoe在她書裡提過，生命是如此無常，如果有機會將一生磨練成果分享給大眾，那將會是上天給予最大的恩賜，謝謝Zoe的父母生下這麼愛說話、說故事的黃瑞芬」。

孫華翔含淚說，熟悉Zoe的朋友都知道，她總用生命熱情製作節目，並開玩笑：「她是真的跑得很快、又特別認真，直接到天堂上去採訪蕭邦、布拉姆斯，這些在天上的音樂家」，也希望大家繼續收聽Zoe的選集。

「社會關懷節目獎」由國立教育廣播電台「無毒有我」獲得，主持人白宗賢（白天）表示，毒癮者家庭每個血與淚的故事，都烙印在他心裡，「毒癮者家庭非常需要愛與關懷，也需要工作機會，希望這再也不是一句口號，而是大家能真心的關懷」。

今年「少年節目主持人獎」由客家公共傳播基金會「愛思客Me」妹將（曾止妤）、張柏謙獲得，兩人上台時激動落淚，曾止妤哽咽感謝願意把人生故事、甚至傷痛分享給大家的每個聲音，不只帶領少年面對所有問題，也像撫平自己少年時期的傷害，「我真的很喜歡廣播，做廣播這件事讓我覺得非常真實，每次戴著耳機，我都覺得講不出假話，所有話都會直達心裡。」

佳音廣播電台節目主持人吳慕鄉、劉麗紅也以「碰撞的火花在跳華爾滋—從物理看人生」獲得「單元節目獎」，從86歲的「寶島歌后」紀露霞手上拿獎。身為小兒痲痺患者的劉麗紅透露，年輕時曾躲在家裡20年走不出來，對未來迷惘，幸虧有廣播陪著自己。她特別感謝今天有到場的母親，是她鼓勵自己走出家門，如今已從事廣播36年獲獎這刻終於圓夢。

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原住民族廣播電台節目「聽見・太陽」獲得「生活風格節目獎」，主持人天瑜（潘美緣）頭帶花環、赤腳走上台，感性表示自己的家族混了排灣、阿美、閩南、客家血統，讓她常常問自己到底是什麼人，但因為節目讓她有機會為自己的血緣找到答案，「我身為雜種人為榮，這片土地之所以美麗，並不是因為純粹，而是因為多元」。

今年大贏家為教育電台共計獲得5項，第2多的則由IC之音竹科廣播電台及警察廣播電台並列獲得4項，陳子鴻曾表示今年節目多樣，又有許多新血加入，很難以同樣的標準來評選作品，但樂見作品百花齊放，也代表台灣對文化的接受越來越多元。（編輯：陳正健）1111015