許鞍華任金馬59評審團主席 張震桂綸鎂加入決審

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金馬執委會17日公布第59屆金馬獎評審團，由3度榮獲金馬最佳導演的香港導演許鞍華（圖）擔任主席。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）金馬執委會今天公布第59屆金馬獎評審團主席，由3度榮獲金馬最佳導演的香港導演許鞍華擔任；金馬影帝張震、影后桂綸鎂，也將加入本屆的決審陣容。

75歲的許鞍華曾以作品「千言萬語」、「桃姐」和「黃金時代」3度榮獲金馬獎最佳導演，並在2020年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎殊榮。金馬執委會透露，許鞍華接獲邀請時是一口答應，高興能在和金馬同仁一塊工作，更表示：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影服務。」

決定本屆金馬獎得獎名單的評審，除了主席許鞍華、張震、桂綸鎂、導演程偉豪、金獎監製葉如芬與香港電影金像獎首位女性最佳攝影余靜萍，還有負責選出入圍名單的11位評審：包含周以文（攝影，台北電影獎最佳攝影）、邱立偉（動畫導演，首爾動畫影展評審團大獎）、張世宏（美術指導，香港電影美術學會榮譽會長）、張榮吉（編導，金馬獎最佳新導演）、張耀升（編導，金馬最佳原著劇本）、梁展綸（剪輯，金馬獎最佳剪輯）、黃惠偵（紀錄片導演，柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片）、劉梓潔（編劇，金馬獎最佳改編劇本）、蔡宗翰（編導，金馬獎最佳原著劇本）、蔡珮玲（美術指導，金馬獎最佳造型設計）、黎允文（作曲，長春電影節最佳音樂）。

上述17位評審將於11月19日頒獎典禮當天開會討論並投票選出金馬獎得主。

金馬執委會也一併公布本屆初審評審，劇情長片類由吳洛纓（中華編劇學會理事長）、張耀升、劉宛玲（「孤味」製片人）、樓一安（編導，台北電影獎最佳編劇）、蔡宗翰；紀錄類為王亞維（電影學者、紀錄片監製）、王婉柔（導演，金馬獎最佳紀錄片入圍）、吳郁瑩（導演，台北電影獎最佳紀錄片）、許哲嘉（導演，台北電影獎百萬首獎）、黃惠偵；動畫類為邱禹鳳（導演，台北電影獎最佳動畫）、張晏榕（學者、策展人）、謝春未（監製）。

劇情短片類由李宜珊（編導，金馬獎最佳劇情短片）、林仕肯（監製）、張三玲（國際銷售、影展經紀）、許承傑（編導，金馬獎最佳新導演入圍）、陳小娟（編導，香港電影金像獎新晉導演）、楊智麟（編導，金穗獎首獎）。

第59屆金馬獎入圍影片皆會在11月2日展開的金馬影展放映，自10月22日開始售票，頒獎典禮將於11月19日於台北國父紀念館舉行。（編輯：屈享平）1111017

金馬執委會17日公布第59屆金馬獎評審團，金馬影后桂綸鎂擔任決選評審之一。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日