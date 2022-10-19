林志玲婚前與為人母後改變？AKIRA：變更漂亮

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日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA（圖）親筆寫下對MOMOTV的祝福，並特別稱讚妻子林志玲為人母後變得更漂亮。（MOMOTV台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）日本男團放浪兄弟成員AKIRA和妻子林志玲最近一家三口幸福返台，日前受訪時被問及妻子為人母與婚前的最大改變，AKIRA特別用中文稱讚「變更漂亮」。

AKIRA（黑澤良平）2019年與台灣名模林志玲結婚，婚後育有一子。最近他接受主持人李四端的節目「大雲時堂」訪問時，談到他與林志玲異國婚姻未吵過架的哲學，就是意見分歧時兩人理性溝通。李四端好奇誰贏的機率比較高，AKIRA笑說是一半一半的公平機會，彼此尊重的關係。

而家庭和新手爸爸的生活，也讓AKIRA樂在其中。他覺得兒子眼睛像妻子、鼻子像自己，很享受餵奶、換尿布等育兒大小事，一點也不覺得辛苦，他還會上YouTube看育兒影片學習。如果遇到夫妻兩人都在忙工作，AKIRA會請自己的媽媽和姐姐幫忙帶兒子，並透露林志玲從未在教兒子過程中，不耐煩或生氣。

被問及林志玲成為母親後與婚前最大的改變？AKIRA特別用中文稱讚妻子：「變得更漂亮。」並進一步解釋，有些人可能擔心身材會走樣，但其實為人母後，內心的力量使人變得更美麗。

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AKIRA也分享林志玲學日文的小趣事，他指出妻子非常認真學習，但因日文口語表達男女有別，林志玲學自己講「厲害」的日文給老師聽時，把對方嚇了一跳，因為男生的用法太過粗獷，不適合女性，交代她千萬不能學老公講日文。

至於最早獲得外界「國民姐夫」稱號的AKIRA，最近人氣似乎快被藝人徐熙媛（大S）老公具俊曄追上，AKIRA也表示，希望世界各地不同的姐夫都能來台灣，大家可以組成一團。（編輯：張雅淨）1111019