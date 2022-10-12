林志玲哽咽談47歲生子 兒子眼睛像媽、鼻子像爸

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（中央社記者王心妤台北12日電）藝人林志玲今天出席活動談及47歲生子的艱辛，難忍情緒紅了眼眶，也鼓勵其他努力求子的人們不要放棄。談到兒子長相，林志玲也透露孩子的眼睛和皮膚像自己，髮量和鼻子像丈夫。

林志玲2019年與日本男團放浪兄弟的成員AKIRA（黑澤良平）結婚，今年初分享兒子誕生的喜悅，一家3口幸福美滿。

林志玲透露沒有請保姆照顧兒子，夫妻倆會互相照顧，並沒有分配工作，「隊友就是互相體諒。」因為她與另一半的個性都比較溫和，不太會有焦躁的情緒，都會珍惜跟兒子相處的每一刻，「雖然孩子不記得，但對我們是重要的回憶」。

林志玲也透露孩子的長相，「出生的時候像爸爸，現在有點像我，眼睛像我圓圓的，髮量像爸爸，皮膚像我比較白，還有像爸爸的鼻子。」

林志玲談47歲生子，她說，「我從來沒有放棄過，也相信有天會有奇蹟」。她也鼓勵還在努力的人，不要放棄信念，還要照顧好身體，「很多媽媽都會面臨現在社會普遍存在的問題，再辛苦還是會過，一定會過的」。

被問到最大挑戰？林志玲說一開始要調整身體，也因照顧兒子睡眠不足，會有點力不從心。但她與丈夫AKIRA睡前都會牽著手禱告，不只會訴說感謝，也會分享照顧孩子的心情。

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林志玲表示，雖然要照顧孩子，但AKIRA仍會安排2天1夜的家族小旅行，「當了媽媽可能連洗澡時間都變短，那天我要泡湯，他也幫我顧寶寶。」

林志玲說，近期也會替孩子規劃抓周，她笑稱AKIRA因為有踢足球的未完成夢想，想在兒子抓周上擺滿各式球類。對於工作，林志玲則表示會將重心放在家庭生活，「感謝老天爺給過我的每個機會、挑戰和舞台，我對工作沒有更大的野心和規劃。」至少兒子上學後才會有新的想法。（編輯：張芷瑄）1111012