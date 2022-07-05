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「典典寶寶」健康報到 趙小僑一聽女兒聲音就哭了

2022/7/5 18:06（7/5 19:01 更新）
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42歲藝人趙小僑（右）5日誕下女兒「典典寶寶」。（圖取自facebook.com/joyce1115）
42歲藝人趙小僑（右）5日誕下女兒「典典寶寶」。（圖取自facebook.com/joyce1115）
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（中央社記者葉冠吟台北5日電）42歲藝人趙小僑今天誕下女兒「典典寶寶」，傍晚透過臉書秀出合照分享喜悅，她表示，女兒雖然提前報到，但體重有2800克非常健康，更透露一聽到女兒哭聲就跟著哭了。

趙小僑在臉書寫道，自己本來就因胎位不正要和醫生討論剖腹產時間，沒想到昨晚在肚裡37週的女兒等不及，突然破水，老公劉亮佐緊急把她載往醫院，並在醫師建議下等到今天早上才進行手術。

趙小僑坦言，從昨天下午到今天「典典寶寶」生完後，自己有20個小時沒有吃喝任何東西，還因麻醉藥關係一直吐，直到打了2針止吐、止暈針後，才慢慢舒緩。同時還因昨天破水與宮縮症狀，夫妻倆都睡不到2個鐘頭，身體較虛弱需要休息。

趙小僑回憶，今天上午半身麻醉剖腹產時，緊張到忘了害怕，只想著女兒一定要平安健康誕生，一聽到女兒哭聲後，自己馬上就跟著大哭。反倒是老公劉亮佐當下沒哭，直到去辦住院手續時才在電梯門前落淚，直呼「這一切真的好不容易」。

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趙小僑細數這2年半來，從取了96顆卵開始，直到第4次試管才終於成功生下「典典寶寶」，很開心自己終於做到了。她指出，女兒雖然是提前剖腹產，但體重有2800克非常健康，「謝謝一直以來大家的祝福，我也終於放下心中的大石頭，接下來也將邁向另一條辛苦又幸福的人生道路，也請大家繼續給我們祝福」。

最後趙小僑還打趣說，全家人都覺得「典典寶寶」像劉亮佐的兒子劉子銓，「大眼睛、大耳朵、嘟嘟的嘴巴、短短的下巴、寬寬的鼻子幾乎和子銓小時候一模一樣」，下次她一定要把劉子銓剛出生時的照片翻出來，和女兒來比一比。（編輯：張雅淨）1110705

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