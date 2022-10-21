馬東石芮貞和結婚一年才公開 得獎致謝「我的妻子」

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韓國演員馬東石（又譯馬東錫，圖）透過經紀公司證實去年已與女友芮貞和（又譯藝正花）登記結婚。（圖取自instagram.com/donlee）

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國演員馬東石（又譯馬東錫）與小17歲女友芮貞和（又譯藝正花）愛情長跑多年，透過經紀公司證實兩人去年已登記結婚。

韓媒每日經濟報導，馬東石20日在美麗藝術人獎頒獎典禮上發表得獎感言時，首次公開向「我的妻子芮貞和」表達謝意。

馬東石在2016年承認與知名健身教練芮貞和的戀情，之後多次傳出結婚傳聞，這次難得公開提起芮貞和的稱呼已變成「妻子」，格外受到關注。

馬東石所屬經紀公司相關人士稍後向媒體證實兩人已在去年登記結婚，但因行程繁忙尚未舉行婚禮。

1971年生的馬東石2004年以電影「舞動真情」作為演員出道，之後在屍速列車、犯罪都市、與神同行等多部電影中演出大受好評，是在韓國及海外都享有高人氣的動作派演員。

模特兒出身的芮貞和也曾參演網路劇，因以健身教練身分出演綜藝節目打開知名度。（編輯：馮昭）1111021