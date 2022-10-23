良辰吉時主題曲I Promise摘金鐘疑資格不符 影視局：若違規將撤獎

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（中央社記者王心妤台北23日電）第57屆金鐘獎主題歌曲獎由歌曲I Promise摘下，今天卻被發現是2021年為大甲媽祖遶境活動所創，遭質疑不符規定，文化部影視局表示，立即啟動查證，若違反規定將撤銷得獎資格。

戲劇「良辰吉時」主題曲I Promise昨晚摘下第57屆金鐘獎主題歌曲獎，這首歌也是2021年大甲媽祖遶境活動的開幕主題曲。

文化部影視及流行音樂產業局發布聲明表示，I Promise是由報名單位依據電視金鐘獎獎勵要點規定，確認符合「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中」，並簽署切結書。

影視局表示，為釐清爭議，將依獎勵要點規定要求參賽者說明並提供佐證資料，查證結果將提交原評審委員會審議是否符合獎勵資格規定，將立即啟動查證，並送交評審委員會議進行審議。

影視局指出，依據「111年電視金鐘獎獎勵要點」第3點規定「主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。」報名須知也規定參賽者須確認符合資格並填具切結書，報名單位簽署的切結書中也清楚載明相關規定。

影視局表示，依獎勵要點第13點規定，參賽者「不得以虛偽不實之文件、資料報名、參賽。」第16點亦明定如有違反此項規定，將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。（編輯：張雅淨）1111023