台灣電影展巴西發光 南卡希亞斯市迴響熱烈

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巴西南大河州南卡希亞斯市21日起連續3天舉辦台灣電影展，策展人謝如欣（左起）、駐聖保羅辦事處處長馮光中伉儷、南卡希亞斯市長迪多米尼克、副市長尤瑞斯、文化局長濟黎出席開幕酒會。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年10月24日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西南大河州南卡希亞斯市21日起連續3天舉辦台灣電影展，放映「海角七號」等極具台灣代表性的3部影片，透過電影展讓巴西南部民眾認識台灣的人文風情。

由僑務促進委員謝如欣策劃、文化部光點計劃支持的巴西台灣電影展，繼9月底在聖保羅大學（USP）展開第三屆台灣電影展「台灣電影的草根性視野」獲得熱烈迴響後，10月21日至23日在南卡希亞斯市（Caxias do Sul）舉辦第一屆台灣電影展，放映「海角七號」、Kano及「只有大海知道」3部與台灣相關電影。

駐聖保羅經文處處長馮光中伉儷、南卡希亞斯市長迪多米尼克（Adiló Didomenico）、副市長尤瑞斯（Paula Ioris）、文化局長濟黎（Aline Zilli）等政要、藝文界及商界等參與21日的開幕酒會表達祝賀，期待未來能持續在當地展出台灣相關的藝文活動。

濟黎在開幕酒會致詞，感謝台巴各界人士出席這次活動及工作人員大力付出，深盼透過這次活動促進台巴兩國人民友誼，未來持續合作更多藝文活動。

馮光中致詞表示，台巴兩國皆由移民組成的民主國家，發展軌跡有許多相似及借鏡之處，盼影展不僅是一場心靈與娛樂饗宴，更能為台巴兩國的文化交流與其他合作做出實質貢獻。

副市長尤瑞斯致詞表示，南卡希亞斯市與台灣在今年5月的聽障奧運結下緣分，她雖未曾造訪台灣，但透過這幾天在當地舉辦的台灣經貿活動，瞭解台灣是兼具文化傳統及尖端科技的先進國家，台灣電影展更讓市民有機會認識台灣電影文化，盼未來得持續深化雙邊經貿及文化等相關領域合作。

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策展人謝如欣指出，5月台灣聽障奧運代表團的優異表現吸引了當地市民的注目，觀眾們在場外揮舞著中華民國國旗為台灣加油，冷冬裡溫暖了選手們的心，讓台灣對南卡希亞斯市留下美好的印象，因此這次的光點計劃特別在南卡希亞斯市加場，期待透過電影讓巴西南部的朋友也能認識台灣的人文風情。

開幕片「海角七號」放映前，導演魏德聖預錄短片向觀眾介紹「海角七號」及Kano的拍攝秘辛，可容納百人的電影廳座無虛席，觀眾們很難得能夠在當地看到不一樣的亞洲文化，希望往後能有更多台灣藝文活動在當地進行。（編輯：韋樞）1111024

巴西南大河州南卡希亞斯市21日起連續3天舉辦台灣電影展，駐聖保羅辦事處長馮光中致詞盼影展不僅是一場心靈與娛樂饗宴，更能為台巴兩國的文化交流與其他合作做出實質貢獻。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年10月24日

巴西南大河州南卡希亞斯市21日起連續3天舉辦台灣電影展，副市長尤瑞斯表示台灣是兼具文化傳統及尖端科技的先進國家。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年10月24日