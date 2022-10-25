KID、坤達金鐘紅毯跳躍跟小鬼有關 復刻3年前致敬

（中央社記者葉冠吟台北25日電）吳宗憲、KID和坤達主持的「綜藝玩很大」奪下今年金鐘最具人氣綜藝節目獎，KID和坤達把獎獻給天上的小鬼，在昨天釋出的典禮花絮影片，也公開紅毯拍照動作藏有對好友的想念。

KID昨天在個人YouTube頻道，分享今年參與第57屆金鐘獎節目類頒獎典禮的幕後花絮，也揭露當天語帶保留的「紅毯任務」內容。KID的紅毯造型，正是還原2019年和小鬼黃鴻升生前一起走星光大道的造型，只不過把銀色項鍊改成金色，而他和坤達的西裝外套內裡，也有象徵小鬼的圖樣Alien666。

KID和坤達說，他們在人氣獎停止計票的最後一刻，仍努力催票，就是想把這個獎送給天上的小鬼，相信他一定有感受到。

片尾還放入小彩蛋，兩人搭車前往典禮會場的片段，巧妙復刻3年前和小鬼同行的過程，並將2段影片畫面交叉剪接，甚至連紅毯上一人直腳跳起、一人勾腳比YA的動作都一模一樣，並且寫下：「OK！我們終於完整了」，彷彿真的帶著小鬼走上紅毯、一起同享獲獎喜悅。

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他們在離開典禮會場前，特別確認過紅毯照片後，也讓坤達笑著對鏡頭說：「今天最爽的一件事，就是看到我們的照片，完美呈現、一模一樣」，KID也接話：「是開心的ENDING」。

兩人貼心的舉動，讓大批粉絲看了相當感動，紛紛留言：「謝謝你們帶著鬼哥走上紅地毯，也完成了他這一輩子最想要完成的事情，就是跟他的兄弟同時得獎」、「看到你們復刻當年的動作拍照真的瞬間鼻酸」、「超級感動，你們的用心，他一定在他的星球感動到爆炸」。（編輯：張芷瑄）1111025