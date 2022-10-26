玖壹壹圓夢與周杰倫合作 新歌AMIGO解鎖墨西哥風

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影片來源：玖壹壹

（中央社記者王心妤台北26日電）玖壹壹與周杰倫合作新歌AMIGO，周杰倫作曲、玖壹壹填詞，旋律與歌詞都重現周杰倫經典歌。成員健志透露，周杰倫希望有墨西哥風格，這次他看完後也說：「唉唷！不錯喔！」

玖壹壹成員春風透過經紀公司表示，因為玩遊戲認識周杰倫，兩人某次聊音樂後，周杰倫決定釋出這首歌的DEMO，讓他解鎖與偶像合作的夢想。

AMIGO的MV從開頭就有周杰倫「龍捲風」、「雙截棍」、「一路向北」等經典歌，造型則出現周杰倫主演電影「青蜂俠」造型，並加入舞蹈、魔術的元素。玖壹壹也保留招牌的台語饒舌元素，洋蔥笑說：「難度在於AMIGO是西班牙語發音的部分要正確，怕唱不好被打槍。」

玖壹壹成員洋蔥透過經紀公司表示，為了致敬周杰倫，也複製一些他的MV內容，造型則是加入動畫片「可可夜總會」元素。健志說：「杰倫哥說想要墨（意指墨西哥風格）一點，雖然我也想要墨一點，但是我們比較能駕馭幽默一點，能在服裝上呈現墨西哥的視覺裝扮覺得很新鮮。」

AMIGO的MV已在YouTube上架。（編輯：陳政偉）1111026