嘉義大林取景 「你在我心上」辦感謝分享會

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電影「你在我心上」28日在嘉義縣大林鎮萬國戲院舉辦感謝分享會，嘉義縣長翁章梁（前排左6）、監製劉瑋慈（前排左7）及藝人蔡堇卉（前排左5）出席映後座談。中央社記者蔡智明攝 111年10月28日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）電影「你在我心上」在嘉縣大林鎮取景，感謝縣府與鎮民協助今天在大林萬國戲院辦分享會；縣長翁章梁表示，109年起縣府約提供80間劇組公司來嘉義拍攝，藉以行銷嘉義美景。

獲嘉義縣政府補助的青春校園電影「你在我心上」21日正式上映，今天電影公司「麻吉砥加電影有限公司」特別回到取景地大林鎮舉辦感謝分享會，翁章梁、監製劉瑋慈及女配角蔡堇卉一同出席映後座談。

翁章梁致詞表示，自109年起至今，縣府約提供80間劇組公司超過100次協拍服務，包括協助向其他單位辦理取景地或路權申請、獎勵拍攝補助諮詢與後續審查事宜等。近年透過數十部電影的播送，嘉義的美景廣為人知。

翁章梁說，「你在我心上」電影主要拍攝場地在大林鎮內，縣府補助本片新台幣60萬元拍攝費，感謝劇組將大林許多場景如萬國戲院、溝背百年雜貨店等重新整理，讓所有場景在電影中浪漫呈現。

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大林萬國戲院負責人江明赫接受中央社記者訪問表示，已有10幾部電視、電影包括「返校」在萬國戲院取景，近日還有日本劇組要來拍攝，期待萬國戲院能與梅山的太平雲梯、大埔美佐登妮絲城堡連成一觀光軸線，吸引更多人來逛大林小鎮。

翁章梁今天也特地換上格紋襯衫，到電影中男主角住家的溝背雜貨店，與女配角蔡堇卉還原劇中男女主角一起吃布丁畫面，回憶年少時期那段純純的愛，期待此處成為打卡熱點。（編輯：謝雅竹）1111028