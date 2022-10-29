池上黃金稻海舞台開唱不過癮 周華健喊還要繼續唱

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2022池上秋收稻穗藝術節29日登場，歌手周華健應邀擔綱壓軸演出，他表示，這是他入行以來唱過最美的舞台。（台灣好基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）金黃飽滿稻穗搖曳下，迎來邁入第14年的2022池上秋收稻穗藝術節，邀來歌手周華健、周蕙和Matzka開唱。周華健說，COVID-19疫情前曾喊再唱5年，現在覺得不甘心，還要繼續唱。

台東池上今天清晨本來飄著陰雲微雨，一到下午活動時間，卻是太陽高掛、藍天白雲的好天氣，讓金黃色的稻穗更加燦爛奪目，直到壓軸的「國民歌王」周華健唱到最後一首「這城市有愛」後才開始飄起細雨。

剛在金鐘獎頒獎典禮獲好評的女星曾寶儀也現身池上，已經是第11度主持秋收活動，她表示，今年舉辦的意義特別不同，經歷疫情、地震、各種離散後，大家依舊沒有放棄自己，聚在這裡歡慶秋收，盼透過美好音樂，撫慰恐懼不安心靈，也盼帶大家回家。

活動也在Matzka韻律感十足的Be Okay中揭開序幕，他與16名舉著「儘管道路崎嶇，池上永遠是你心的方向」牌子的池上國中生，在陽光下大聲合唱，畫面特別溫馨。Matzka也獻唱3首母語歌並表示：「不論發生什麼事，只要我們在一起，一切都會be okay」，希望用歌聲帶來力量。

而上週同樣在金鐘獎精彩演出的周蕙，則以白色禮服在稻海中登場。周蕙表示，能來到池上是一種肯定，尤其現場一陣陣大風，得穩穩的把氣吐出來，相當不容易。

最後表演的周華健一上場則引來觀眾歡呼聲，大方帶來「張三的歌」、「花心」、「朋友」等10首耳熟能詳作品，讓現場時不時來個大合唱，也不忘稱讚秋收舞台，是他入行以來最美的舞台。

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被粉絲打趣稱為「忘詞天王」的周華健，今天也四處和粉絲揮手互動、跳舞，幾乎沒落詞完成表演，活動後才透露，早已在舞台各處備好8個提詞機待命，還特別感謝微陰天氣助陣，笑說：「昨天（鄉親場）太陽太大，提詞機反光反而看不清楚」。

周華健笑言，人生總有起起伏伏，原本3年前就考慮辦巡迴演唱會、也要做唱片宣傳，「改成現在拿出來用了」，自己當時曾說只要再唱5年，「反正我還在唱，我還喜歡唱，唱歌給了我很多，比如說把我帶來這個舞台」，盼大家有機會都來體驗美麗風景。（編輯：張芷瑄）1111029

2022池上秋收稻穗藝術節29日起登場，歌手周蕙（右）出席獻唱，以一襲白禮服在稻風中登場。（台灣好基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月29日

藝人曾寶儀29日現身台東池上，第11度主持池上秋收稻穗藝術節活動，她表示，今年舉辦意義特別不同，盼透過美好音樂，撫慰恐懼不安的心靈。（台灣好基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月29日