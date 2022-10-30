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「龍魂」談校園霸凌 林暉閔揮拳笑稱恥度高

2022/10/30 16:39
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（中央社記者王心妤高雄30日電）電視電影「龍魂」今天在高雄電影節放映。澳門導演丁冠濠將被霸凌的經驗轉化為創作養分，演員林暉閔與吳翰林則笑說，因為需要邊打拳邊喊出招式名稱，「恥」度非常高。

「龍魂」是丁冠濠首部執導長片，他與製作人唐在揚、演員林暉閔及吳翰林今天接受媒體聯訪。林暉閔在片中演出被霸凌者，吳翰林飾演霸凌者。丁冠濠表示，小時候因為話少且個性安靜，曾經遭受無聲的霸凌，加上從小就看很多功夫港片及日本漫畫，才想使用喜歡的元素討論校園、青少年議題。

林暉閔表示，跟吳翰林開拍前都有接受武術指導訓練，片中需要邊揮拳邊喊出絕招名字，「很中二，會有點不敢講。」他承認，因為「恥」度高，所以也有笑場NG。

林暉閔表示，片中角色是從沒有自信到變成萬人迷的樣子，需要先承認自己的軟弱，最後才能反擊成功。演完這部戲後，他更意識到自己的不足，或許在外型或演技沒有自信，但都更願意面對自己的真實樣子。

吳翰林在片中飾演欺負林暉閔的惡霸，但吳翰林說：「他看似是惡霸，但他其實也是被更厲害的學長欺負，他也有脆弱的地方，這是最有趣的部分。」

吳翰林14歲時曾演出電視劇「我們這一班」，他表示，小時候其實比較像是被引導演戲，現在意識到表演是一門專業，也是新的挑戰，未來將持續在導演和演員的雙重身分中努力。（編輯：張雅淨）1111030

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