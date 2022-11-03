阿凡達續作12/16上映 73歲雪歌妮薇佛返老還童

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電影「阿凡達：水之道」帶領觀眾走入潘朵拉星球的海洋部落，見證當中珍奇異獸及海地世界奇景。（二十世紀影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）好萊塢大導詹姆斯卡麥隆史詩鉅作阿凡達，等了13年的續作「阿凡達：水之道」即將登場，73歲影后雪歌妮薇佛返老還童飾演14歲少女，凱特溫絲蕾水底憋氣7分鐘功力則嚇壞大家。

「阿凡達：水之道」Avatar：The Way of Water正式預告昨晚全球同步公開，帶領觀眾全片進入核心場景海洋部落，各種潘朵拉星球上的珍奇異獸及海地世界奇景，透過導演卡麥隆（James Cameron）最先進拍攝技術及視覺製作，讓影迷充滿期待，也確定在12月16日與美國同步在台上映。

故事設定在前作結局的地球人與潘朵拉原住民納美人大戰事件後10年，成為納美人的傑克與公主奈蒂莉結為連理，在潘朵拉星上與孩子過著與世無爭的幸福生活。未料威脅再度降臨，為保護妻兒與部落，傑克義無反顧地再次挺身而戰。

卡麥隆與3位主角山姆沃辛頓（Sam Worthington）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）和雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）日前接受紐約時報訪問時，也分享許多拍攝秘辛。首當其衝便是在首集中飾演葛蕾絲博士領便當的薇佛，這回驚喜地以全新妙齡少女納美人角色「琪莉」歸隊。

回憶起導演向她提案時，73歲的薇佛爆料對方說她能返老還童飾演14歲少女，全因她很「幼稚」，還大言不慚地說自己獨具瞭解她「童心未泯」的慧眼，薇佛則語帶幽默地高明回應：「我想詹姆斯則是16歲，所以和我半斤八兩。」其實2人早從1986年的「異形2」就曾合作，能如此自在互虧，更加證明他們橫跨逾30年的深厚交情。

3人也被導演要求學習潛水並親自演出水中戲分，問及拍攝體驗，莎達娜委婉透露自己起初「並不好過」，沃辛頓則直接大呼「留下創傷」，2人反應讓卡麥隆笑回大家是要來秋後算帳了。但提到憋氣，所有人也大讚金獎影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）能在水底搭上7分鐘，是大家公認的「憋氣冠軍」。

製片強藍道（Jon Landau）在另一訪問中，也證實直擊溫絲蕾在巨大透明水缸中水底漫步，還對他揮手，令他當場瞠目結舌。莎達娜對於自己能憋氣5分鐘便已相當自滿，高齡的薇佛更被卡麥隆大讚能憋到6分半，薇佛則歸功於習慣待在水中後、久而久之就會忘了身為陸地人的神奇感受。（編輯：方沛清）1111103