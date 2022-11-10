韓娛CJ集團進軍華語市場 花1.5億投資影集

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）韓國娛樂龍頭CJ ENM集團近年積極進軍華語市場，旗下東南亞分公司CJ ENM HK，花費逾新台幣1.5億元打造「深網」等3部華語影集，更與中影、大川大立合作，在金門開拍全新影集。

繼與台灣合作「媽， 別鬧了！」與「我願意」獲得熱烈迴響後，今天CJ ENM HK舉辦華語影集見面會，攜手心理犯罪影集「深網」、科幻愛情喜劇「火星上的維納斯」、靈異愛情劇集「味盡緣」等3作品主演温昇豪、曹佑寧與莫允雯，共同公布前導預告片。

共5集的「深網」劇情勾勒網路色情的駭人面目，盼喚起加強網路犯罪執法的警惕意識。温昇豪在劇中飾演專門研究網絡犯罪的心理學家，但劇中的妹妹曾受網絡詐騙創傷，因此得帶著受害者家屬情緒，面對這些案件。

「火星上的維納斯」則描繪邵雨薇飾演的大學生因實驗出錯，她和前男友阿本（曹佑寧飾）被傳送到一個 「只有」男性存在的平行宇宙，各種匪夷所思的經歷，漸漸讓邵雨薇重新評估她對女性主義、性別平等、人生和愛情的看法。

莫允雯在「味盡緣」則飾演50年陰魂不散、還沒放下生前恩怨的美麗女鬼，每年中元節就會到人間尋找生前摯愛，並與有陰陽眼的廚師相遇，意外發現2人錯綜複雜的關係。

CJ ENM HK指出，他們已為這3部作品斥資逾500萬美金（約新台幣1.5億元），目前都完成拍攝且在後製階段，預計2023年上架。同時，CJ ENM HK也攜手中影及其集團所屬的大川大立數位影音，製作一部以海島文化為背景的華語影集，預計明年下半年在金門拍攝。

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CJ ENM HK董事總經理鄭星勳表示，這部影集將由CJ ENM提供IP，大川大立和CJ ENM HK共同製作，希望透過CJ ENM HK在戲劇製作的專長和國際行銷通路，讓世界看見台灣和金門的美好風景和人文底蘊。

大川大立總經理楊鴻志指出，這次的專案只是第一步，希望未來能繼續深度合作電影、影集，也盼透過CJ ENM HK在國際影響力，引入泰國、韓國等大型跨國影視專案，到中影製片廠拍攝和前後期製作，展現台灣一流的國際影視協拍實力。（編輯：張芷瑄）1111110