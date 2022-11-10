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法蘭合作五月天阿信推新輯 稱沒壓力自願再唱一次

2022/11/10 17:40（11/10 18:31 更新）
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歌手法蘭推出個人首張專輯「逞強的溫柔」，她10日受訪表示，朋友笑稱她是「逞強系歌手」。（相映國際提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月10日
歌手法蘭推出個人首張專輯「逞強的溫柔」，她10日受訪表示，朋友笑稱她是「逞強系歌手」。（相映國際提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）歌手法蘭推出個人首張專輯「逞強的溫柔」，今天舉辦媒體見面會。法蘭笑說朋友稱她是逞強系歌手，也透露和五月天阿信合作沒壓力，通常是她主動要求再唱一次。

法蘭曾以「最親愛的房客」摘下第57屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，並邀請五月天的瑪莎與阿信、韓立康齊力製作；蕭敬騰、TRASH、YELLOW 黃宣、鳳小岳跨刀合唱，詞曲創作包括阿信、理想混蛋雞丁、TRASH主唱阿夜及鼓手魁剛、文慧如、張暐弘。

法蘭今天受訪表示，很多人都覺得她很有距離感，專輯名稱取名為「逞強的溫柔」其實就是因為她的個性，朋友更笑稱她是「逞強系歌手」。

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法蘭說：「無論個性也好、作品也好，真實的情感都藏在詞彙的背後，我其實是孤寂的。」但她也說仍嚮往有家的感覺，「遇到很適合的人，有幸可以結婚當然好。」

被問到跟阿信與瑪莎的互動，法蘭笑說之前直播時，兩人玩起有火的濾鏡，她馬上說：「你們兩個是怎樣，上火的話要喝青草茶。」法蘭笑回：「大家講話比較搞笑，我講話小刻薄，會『噹』他們。」（編輯：屈享平）1111110

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