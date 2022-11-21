加拿大華語音樂節將登場 盼連結亞洲及北美資源

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首屆加拿大華語音樂節玉石音樂嘉年華（Jade Music Fest）將於11月28日至12月3日舉行，歌手樂凡將參與演出。樂凡的音樂很有自然風，融合民謠、流行、世界音樂、實驗音景和詩歌等多種元素。（玉石音樂嘉年華提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月21日

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（中央社記者程愛芬溫哥華20日專電）首屆加拿大華語音樂節玉石音樂嘉年華（Jade Music Fest）將於11月28日至12月3日在溫哥華舉行，黃宇寒等多名歌手應邀演出。主辦單位希望藉此連結亞洲及北美的音樂資源，並將溫哥華打造為亞洲以外最大華語音樂重鎮。

加拿大華裔人口日增，使用華語的人口數量僅次於英語和法語，東西岸兩大城市多倫多和溫哥華的使用頻率更多，也培養出許多華語音樂人及演員，例如曲婉婷、彭于晏、張紹涵、竇驍和陳明熹等都是在加拿大成長的藝人。

加拿大卑詩省盛產玉石，以玉石（Jade）為名的音樂盛會，意味積極連結亞洲及北美的音樂資源，挖掘潛藏的華語人才與故事。

台裔加拿大人、目前擔任SWACT協會負責人的吳權益對中央社表示：「玉石音樂嘉年華希望讓華語音樂在加拿大正常化，讓北美社會覺得聆聽華語流行歌曲是一件稀鬆平常的事，如此可使加拿大有機會成為華語樂壇與西方連接的主要產製樞紐，也能讓更多包括台灣在內的亞洲音樂人有更廣闊的市場。」

他說，溫哥華有非常顯著的華語音樂發展優勢，不僅有龐大的華語人口，地理位置也能遠離亞洲一些政治力對音樂影視所造成的干擾；同時加拿大對多元文化很重視，也讓華語音樂的發展獲得很大支持。

吳權益並指出，華語不是只有來自中國大陸的人使用，台灣音樂人若想有更廣大的發展，不見得需要去中國，若能把華語音樂變得更世界性，台灣音樂人在加拿大、北美、甚至世界都有無窮盡的發揮空間。

來自台灣著名的客語歌手黃宇寒這次會在溫哥華最大的劇院女皇劇院登台獻唱。黃宇寒曾以「有時有日」、「虛空現下」2張專輯入圍金曲最佳客語歌手，10月剛推出新專輯「故事力」，採用不同的唱法和全新的旋律風格，努力把客家音樂打造成世界音樂。

同樣來自台灣的音樂人樂凡、徐暘（Katree）及李冠毅（Kerr Lee）都用他們不同的人生經驗，呈現獨特的音樂藝術，相信他們的聲音力量能超越文化和語言，直擊人的內心及靈魂。

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曾獲「葛萊美年度專輯獎」的音樂製作人、也是蔡依林經典歌曲「紅衣女孩」作曲人之一的傑夫波瓦（Jeff Bova），祖父是來自廣東的水手，擁有華人血統的他出生於混血家庭，族裔多元成為創作養分，他在玉石音樂嘉年華有一場音樂工作坊，分享音樂路上的點點滴滴。

為期一週的玉石音樂嘉年華在溫哥華市中心的多處場館舉行一系列交流、論壇會議及現場演出。（編輯：陳惠珍）1111121