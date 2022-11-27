瓊瑤劇女星趙永馨講台語 解散拳擊校隊觀眾氣噗噗

（中央社記者葉冠吟台北27日電）以瓊瑤劇「庭院深深」走紅的59歲演員趙永馨，客串台語電影「拳職人員」，揮別苦情形象，飾演想解散拳擊隊的校長，更接地氣講台語，讓觀眾氣得牙癢癢，也感覺相當新鮮。

導演黃柏蒼透過劇組表示，10年前他曾在公視學生劇展「姜老的新槍」擔任場務，當時趙永馨在片中角色形象溫柔婉約，「她下戲也是如此，對所有工作人員也都很照顧，感覺就是一個非常溫柔端莊的姊姊」。

趙永馨以往角色形象大多頗為正面，這次在「拳職人員」飾演一心要拳擊校隊解散的校長，讓不少觀眾氣得牙癢癢，黃柏蒼笑說：「我本來擔心她的演出意願，沒想到她第一考量是希望與鐙輝、葦華等實力派演員合作激盪，足見她的內心深處仍有很大的表演熱情！」

趙永馨在片中有不少台語對白，自謙台語沒那麼好的她，常會把台詞直翻台語，「台語雖然我聽得懂也會說一些，但對我來說畢竟有一個轉換的過程。」

趙永馨不忘稱讚黃鐙輝是「非常棒的演員」，還會教她台語，對戲時只要順著他的反應與口氣，很自然地就會說出比較接地氣的語氣，「我們現在是一個提倡母語教學的社會了，所以怎麼讓語言更接地氣，我覺得也是身為一位演員很重要的功課」。

黃柏蒼稱讚趙永馨沒有架子，在「拳職人員」工作狀況穩定，拍攝過程順利，特別是演出資歷豐富的她，很會配合導演的需求去做調整，「她常提『這是導演要的嗎？你要的比較重要！』來提醒我她願為最佳的整體表現付出，有瑕疵也會自提希望再來過，工作態度非常嚴謹」。

「拳職人員」描述看似文弱的少年阿凱（陳建宇飾），傳承了曾為拳擊國手老爸的天分與拚勁，但父親因運動傷害，喪失職涯與家庭，因此「拳擊」變成禁忌話題。然而，在學校擔任拳擊教練的阿愷叔叔（黃鐙輝飾），必須訓練學生獲得金牌才能繼續工作，因而把希望寄託在深具潛力的阿凱身上。「拳擊」讓兩代三人又愛又恨，最終迎來殘酷又矛盾的結局。

此片於今天下午1時公視台語台播出。（編輯：管中維）1111127