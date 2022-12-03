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楊力州遠征南極拍「無邊」 徒步15天徘徊生死之間

2022/12/3 12:50（12/3 13:41 更新）
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導演楊力州遠征南極極點拍攝紀錄片「無邊」，拍下在狂風暴雪中的台灣南極冒險隊。（後場音像紀錄工作室提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月3日
導演楊力州遠征南極極點拍攝紀錄片「無邊」，拍下在狂風暴雪中的台灣南極冒險隊。（後場音像紀錄工作室提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）導演楊力州遠征南極極點拍攝紀錄片「無邊」，出發前不但簽下生死狀並留好遺囑。團隊15天內徒步了350公里，楊力州表示，當時每天都徘徊在生死之間，面臨失溫缺糧等挑戰。

楊力州2018年簽下生死狀，與橘子集團董事長兼執行長暨橘子關懷基金會創辦人劉柏園、藝人宥勝、超馬選手陳彥博及2名大學生林語萱和吳昇儒組成南極長征隊。

楊力州記錄了隊伍中每個人的狀況，團隊也跟著百年前英國探險隊手稿日誌，跨時空尋找生命意義。楊力州表示，當時每天都徘徊在生死之間，在零下30度的狂風暴雪中克服失溫、缺糧、凍傷等險惡考驗。這一切的努力，就是希望透過「無邊」鼓勵與他面臨相同境況朋友們，「去做你害怕的事！勇敢的面對自己心中的那個南極！」。

楊力州表示，在南極最重要的是好好喝水、吃飯、穿衣服，或許平時不覺得有什麼重要，但在南極需要被好好認真看待，「現在明白人生如同在南極，只有自己才能夠陪伴自己。」

「無邊」訂於明年1月6日上映。（編輯：屈享平）1111203

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