林俊傑曝曾想入團五月天 告五人招手還有名額

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）歌手林俊傑昨晚在桃園國際棒球場舉辦JJ20世界巡迴演唱會，與2萬多名粉絲共同慶祝出道20週年，更自曝曾想加入五月天，但人數已滿，嘉賓告五人則笑說他們只有3人，還有名額。

林俊傑出道20年首度在戶外體育場舉辦個人演唱會，看著全場滿滿粉絲感動直呼：「因為疫情的關係，感覺真的很久沒在台灣跟大家見面了，非常想念，而且戶外就是有一種不受任何拘束的空間感，可以完全釋放所有的音樂能量，很過癮。」

這次節目表演都由林俊傑一手親自策劃，以「記憶」、「夢境」、「宇宙」、「完整」及「路程」5個主題來呈現，演出全程近3小時。林俊傑親自從過去20年間發行過的14張專輯、數十首單曲中精心挑選，帶領全場觀眾大合唱。

除了膾炙人口的歌曲「豆漿油條」、「小酒窩」、「江南」、「可惜沒如果」、「修煉愛情」、「那些你很冒險的夢」外，林俊傑也帶來近年推出的「交換餘生」、「將故事寫成我們」等作品，滿足老粉絲和新粉絲。

昨晚演唱會首場請到樂團告五人擔任驚喜粉絲，雙方有創意地把彼此的夯曲「愛人錯過」和「背對背擁抱」串在一起演唱，毫無違和感。林俊傑說，自己注意告五人的音樂很久，不管是抒情或搖滾，告五人的歌他一直都有關注。

林俊傑更打趣說，曾講過想加入樂團五月天，「但已經滿了，一直沒有下落」。告五人馬上說：「我們名字也有『五』，但只有3人，還有名額，歡迎哥加入我們！」林俊傑開心回應，自己和徒弟Patti一起加入就剛好滿5人。

演唱會接近尾聲時，林俊傑不忘跟粉絲談心，他感性表示，「我覺得每一次演出就像一個奇蹟，因為團隊每個人在自己崗位上努力，雖然有時我們覺得自己渺小，但多珍惜身邊的人、多感謝堅持的自己，你會發現，奇蹟一直在你身邊！」

林俊傑強調，「不要忘記把這個奇蹟、美和感動，帶到每一天的生活中，成為最好的自己。」（編輯：張雅淨）1111204