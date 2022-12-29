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林予晞王渝萱新劇緝兇 開拍前先去娛樂週刊磨練

2022/12/29 15:58（12/29 16:36 更新）
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演員薛仕凌（中）在影集「死了一個娛樂女記者之後」中，與狗仔組同事跟蹤追查名人秘辛。（鏡文學提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月29日
演員薛仕凌（中）在影集「死了一個娛樂女記者之後」中，與狗仔組同事跟蹤追查名人秘辛。（鏡文學提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月29日
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（中央社記者王心妤台北29日電）影集「死了一個娛樂女記者之後」歷經拍攝後已殺青，透過娛樂媒體視角挖掘女記者命案真相。演員王渝萱和林予晞劇中飾演女記者，開拍前特別進入娛樂週刊接受資深娛樂記者磨練。

「死了一個娛樂女記者之後」改編自作家柯映安同名暢銷小說，演員林予晞和薛仕凌劇中聯手緝兇，找出害死同事的主謀，卻意外揭露娛樂圈的性醜聞與複雜權力結構。

柯淑勤則飾演金牌監製，一踏進片場就讓空氣瞬間凝結，她在殺青後表示，「我只是臉臭，沒這麼可怕。」李銘忠有多場在道德尺度邊緣的演出，被他形容是從影來最難演也最糾結的角色。

王渝萱跟林予晞開拍前特別在娛樂週刊接受資深娛樂記者的指導，再加上2個多月的拍攝期，林予晞表示，「渝萱現在就像我妹妹。」最後一天拍攝日，王渝萱殺青仍刻意等到林予晞殺青後送上擁抱。（編輯：張雅淨）1111229

演員林予晞（右）與王渝萱（左）出演影集「死了一個娛樂女記者之後」，兩人因戲變熟，戲外也情同姐妹。（鏡文學提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月29日
演員林予晞（右）與王渝萱（左）出演影集「死了一個娛樂女記者之後」，兩人因戲變熟，戲外也情同姐妹。（鏡文學提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月29日
#林予晞
#王渝萱
#柯淑勤
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