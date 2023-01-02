鷹眼傑瑞米雷納鏟雪意外重傷 緊急送醫生命跡象穩定

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）曾在多部賣座漫威系列電影飾演「鷹眼」一角的美國男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）在鏟雪時發生意外，緊急送醫治療，情況危急但生命跡象穩定。

法新社報導，傑瑞米雷納的公關代表今天告訴美國娛樂媒體好萊塢報導（Hollywood Reporter）和Deadline，傑瑞米雷納在鏟雪時發生意外，身體多處嚴重受傷。

「我們可以證實傑瑞米今天稍早鏟雪發生和天氣相關的意外，多處受傷，情況危急，但（生命跡象）穩定。」他未透露意外發生的地點。

傑瑞米雷納的代表說：「家人在醫院陪伴他，他正接受非常好的照顧。」

51歲的傑瑞米雷納曾因演出「危機倒數」（The Hurt Locker）和竊盜城（The Town），兩度獲得奧斯卡獎提名。

他也在多部漫威系列電影和迷你影集中扮演超級英雄「鷹眼（Hawkeye）」克林特．巴頓（Clint Barton）一角。

根據好萊塢報導，傑瑞米雷納在羅斯山-塔霍滑雪場（Mt Rose-Ski Tahoe）附近擁有一處地產，而羅斯山-塔霍滑雪場就在遭冬季暴風雪侵襲的內華達州雷諾（Reno）附近。

傑瑞米雷納最近在社群媒體上傳關於塔霍湖（Lake Tahoe）附近嚴峻的天氣情況。塔霍湖位於加州和內華達州交界處，是世界著名滑雪勝地。

傑瑞米雷納去年12月13日在推特上傳一張汽車被埋在雪堆中的照片，上頭寫著「塔霍湖的降雪真不是蓋的。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120102