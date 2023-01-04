漫威鷹眼男星被鏟雪車輾過 傳瘀青照稱腦袋混亂

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傑瑞米雷納1日鏟雪時發生意外緊急送醫，他4日上傳臉部瘀青照，稱他的腦袋還是「一團混亂」。（圖取自instagram.com/jeremyrenner）

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）在漫威系列片中飾演「鷹眼」的美國男星傑瑞米雷納，1日試圖爬進自家巨大的鏟雪車駕駛座時，被向前行駛的鏟雪車輾過，他今天上傳臉部瘀青照，稱他的腦袋還是「一團混亂」。

傑瑞米雷納（Jeremy Renner）1日早上在他的內華達住家附近使用鏟雪車除雪，好讓家人受困厚重積雪的車輛能夠行駛，但他完工後鏟雪車卻開始往前移動，在他試圖爬進駕駛座停下PistenBully鏟雪車時，反而被鏟雪車輾過受到重傷。

法新社報導，瓦修郡（Washoe County）警長貝賴姆（Darin Balaam）在記者會上說：「為了停下行進中的PistenBully，雷納先生試圖爬回駕駛座。」

「根據我們的調查，雷納先生就是在那時候被那台PistenBully撞到。」

傑瑞米雷納之後由直升機送到附近的雷諾（Reno）治療，他今天上傳在醫院病床上的自拍照，拍到臉上有嚴重瘀青。

傑瑞米雷納在Instagram寫道：「感謝大家的關心。我的腦袋現在還是一片混亂，無法打字。但我要傳送愛給你們。」

傑瑞米雷納的公關馬斯特（Sam Mast）說，雷納動了手術，「有正面進展，人是清醒的、能說話且精神不錯」。

馬斯特說：「他仍在加護病房，傷勢嚴重但狀態穩定。大家對他展現的愛與支持讓他十分感動。」

官員在今天的記者會上說，沒有跡象顯示這起事件涉及酒精或藥物，此案被當作「不幸的意外」處理。

警長貝賴姆說，由於傑瑞米雷納受到「重傷」，目前正展開調查，包括檢查是否有機械故障的跡象。

圖為PistenBully。（圖取自facebook.com/PistenBullyWorld）

傑瑞米雷納使用的鏟雪車PistenBully，是大型的專業除雪車，轎式車座兩旁有巨大、升高的履帶。

貝賴姆說，由於前一晚下了1公尺的積雪，開在鄰近公路上的數名駕駛都必須棄車，緊急應變人員花費了一番功夫才趕到傑瑞米雷納身邊。

抵達時，他們馬上治療傑瑞米雷納的傷勢，「雷納先生一些好心的鄰居…遞來一些毛巾並提供幫助」。

貝賴姆稱傑瑞米雷納是一名「好鄰居」，出動自己的機器替附近居民的私人道路剷雪。

貝賴姆說，傑瑞米雷納擁有副警長榮譽頭銜，廣受當地小孩歡迎，傑瑞米雷納在多部漫威系列電影與最近的電視劇飾演超級英雄「鷹眼」（Hawkeye）一角，小孩都稱他是「鷹眼」。

51歲的傑瑞米雷納因為在「危機倒數」（The Hurt Locker）與「竊盜城」（The Town）飾演的角色，兩度入圍奧斯卡金像獎。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120104