更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園航勤協商資方釋善意 同意工會6訴求、年終獎金發放
首頁 / 娛樂

漫威鷹眼男星被鏟雪車輾過 傳瘀青照稱腦袋混亂

2023/1/4 12:48（1/4 13:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
傑瑞米雷納1日鏟雪時發生意外緊急送醫，他4日上傳臉部瘀青照，稱他的腦袋還是「一團混亂」。（圖取自instagram.com/jeremyrenner）
傑瑞米雷納1日鏟雪時發生意外緊急送醫，他4日上傳臉部瘀青照，稱他的腦袋還是「一團混亂」。（圖取自instagram.com/jeremyrenner）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）在漫威系列片中飾演「鷹眼」的美國男星傑瑞米雷納，1日試圖爬進自家巨大的鏟雪車駕駛座時，被向前行駛的鏟雪車輾過，他今天上傳臉部瘀青照，稱他的腦袋還是「一團混亂」。

傑瑞米雷納（Jeremy Renner）1日早上在他的內華達住家附近使用鏟雪車除雪，好讓家人受困厚重積雪的車輛能夠行駛，但他完工後鏟雪車卻開始往前移動，在他試圖爬進駕駛座停下PistenBully鏟雪車時，反而被鏟雪車輾過受到重傷。

法新社報導，瓦修郡（Washoe County）警長貝賴姆（Darin Balaam）在記者會上說：「為了停下行進中的PistenBully，雷納先生試圖爬回駕駛座。」

「根據我們的調查，雷納先生就是在那時候被那台PistenBully撞到。」

傑瑞米雷納之後由直升機送到附近的雷諾（Reno）治療，他今天上傳在醫院病床上的自拍照，拍到臉上有嚴重瘀青。

傑瑞米雷納在Instagram寫道：「感謝大家的關心。我的腦袋現在還是一片混亂，無法打字。但我要傳送愛給你們。」

傑瑞米雷納的公關馬斯特（Sam Mast）說，雷納動了手術，「有正面進展，人是清醒的、能說話且精神不錯」。

馬斯特說：「他仍在加護病房，傷勢嚴重但狀態穩定。大家對他展現的愛與支持讓他十分感動。」

官員在今天的記者會上說，沒有跡象顯示這起事件涉及酒精或藥物，此案被當作「不幸的意外」處理。

警長貝賴姆說，由於傑瑞米雷納受到「重傷」，目前正展開調查，包括檢查是否有機械故障的跡象。

圖為PistenBully。（圖取自facebook.com/PistenBullyWorld）
圖為PistenBully。（圖取自facebook.com/PistenBullyWorld）

傑瑞米雷納使用的鏟雪車PistenBully，是大型的專業除雪車，轎式車座兩旁有巨大、升高的履帶。

貝賴姆說，由於前一晚下了1公尺的積雪，開在鄰近公路上的數名駕駛都必須棄車，緊急應變人員花費了一番功夫才趕到傑瑞米雷納身邊。

抵達時，他們馬上治療傑瑞米雷納的傷勢，「雷納先生一些好心的鄰居…遞來一些毛巾並提供幫助」。

貝賴姆稱傑瑞米雷納是一名「好鄰居」，出動自己的機器替附近居民的私人道路剷雪。

貝賴姆說，傑瑞米雷納擁有副警長榮譽頭銜，廣受當地小孩歡迎，傑瑞米雷納在多部漫威系列電影與最近的電視劇飾演超級英雄「鷹眼」（Hawkeye）一角，小孩都稱他是「鷹眼」。

51歲的傑瑞米雷納因為在「危機倒數」（The Hurt Locker）與「竊盜城」（The Town）飾演的角色，兩度入圍奧斯卡金像獎。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120104

#傑瑞米雷納
#貝賴姆
#馬斯特
延伸閱讀
美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看韓旅遊團受困紐約大雪 在地人暖心邀入屋共慶耶誕耶誕老人不畏暴風雪 美空軍承諾孩子送禮不受影響
傑瑞米雷納
鷹眼傑瑞米雷納剷雪意外重傷 傳腿部遭掃雪機輾過
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族