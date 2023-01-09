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電影版「想見你」埋哏太深 許光漢揭穿越彩蛋[影]

2023/1/9 14:13（1/9 14:45 更新）
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演員柯佳嬿（右）和許光漢（左）日前上節目「佼心食堂」宣傳「想見你」電影版，笑言劇組有些彩蛋埋太深，他們先替粉絲解答一些哏。（Yahoo提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月9日
演員柯佳嬿（右）和許光漢（左）日前上節目「佼心食堂」宣傳「想見你」電影版，笑言劇組有些彩蛋埋太深，他們先替粉絲解答一些哏。（Yahoo提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月9日
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（中央社記者葉冠吟台北9日電）柯佳嬿、許光漢主演的「想見你」從影集延伸至電影版，兩人到節目宣傳時揭曉電影版隱藏彩蛋，許光漢說，有些哏埋太深難發現，例如開演32分鐘後，他們其實就完成第1次穿越。

兩人日前到黃子佼主持的節目「佼心食堂」分享合作點滴，談及第32分鐘的穿越彩蛋，柯佳嬿表示，由於「32」是貫穿全劇的數字，監製特別埋哏在第32分鐘，但她忍不住建議劇組能不能設計比較淺顯易懂的安排，讓觀眾更容易發現。

影片來源：GaragePlay 車庫娛樂

柯佳嬿笑言，如果觀眾2刷或3刷一定會發現很多小細節，例如似曾相似的場景就是向戲劇版致敬。巧合的是，許光漢小時候曾演出歌手周杰倫的MV正是「三年二班」，而3年2班也是「想見你」劇中主角就讀的班級。

兩人能再次合作，柯佳嬿坦言心情滿複雜，沒想到能2度演出相同角色，還跟一樣的人聚在一起，但她認為原劇集已停在最好的結局，故事也很完整，有點無法想像電影故事會變成什麼樣子。

柯佳嬿更透露自己看完「想見你」後有個小小遺憾，跟觀眾一樣都想看更多莫俊傑（施柏宇飾）和陳韻如的故事。許光漢說，關於陳韻如的片段，柯佳嬿其實有拍被莫俊傑邀約吃飯的畫面，感覺應該還有後續，但最終仍留給觀眾想像空間。（編輯：張芷瑄）1120109

電影版「想見你」上映，也公開演員許光漢（前）與柯佳嬿（後）甜蜜劇照。（車庫娛樂、三鳳製作提供）
電影版「想見你」上映，也公開演員許光漢（前）與柯佳嬿（後）甜蜜劇照。（車庫娛樂、三鳳製作提供）
#柯佳嬿
#許光漢
#莫俊傑
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