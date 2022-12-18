想見你電影版再燒腦 2個柯佳嬿同框許光漢施柏宇

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風靡亞洲夯劇「想見你」延續影集版的劇情，找回原班人馬柯佳嬿（左）、許光漢（右）演出，將以電影版回歸。（車庫娛樂、三鳳製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）風靡亞洲夯劇「想見你」延續影集版劇情，以電影版回歸，今天釋出首支預告，離開學生時代的柯佳嬿、許光漢在煙火下浪漫擁吻，後續畫面卻有2個柯佳嬿同框，再次挑戰觀眾邏輯。

在歌手伍佰經典歌曲Last Dance旋律中，預告畫面裡黃雨萱（柯佳嬿飾）與李子維（許光漢飾）再次相遇，片尾卻看見柯佳嬿一人分飾兩角，同框許光漢和施柏宇，讓不少觀眾疑惑哪個是「黃雨萱」，哪個又是「陳韻如」。

時空交錯的愛戀情節，再次挑戰觀眾的邏輯，柯佳嬿透過劇組表示，「這是一部既浪漫又燒腦的愛情推理電影，只要看過影集版必看。」

「想見你」官方社群近期連續發布角色預告，包括黃雨萱、陳韻如、莫俊傑、王詮勝等版本，其中王詮勝的回歸受到粉絲矚目，由許光漢一人分飾兩角，原先在影集版中，是在另一個時空與李子維有著相同長相，但命運不同的悲情高中生，這回出現在電影版，也許代表有改變命運的可能性。

許光漢透過劇組分享，「電影版從我的角度來說，其實是給喜愛『想見你』影集版粉絲們的一份大禮物，有新的故事框架，每位角色也都會有一些新的樣貌及故事，會是像影集版致敬的一部片，大家可以期待一下，希望你們會喜歡。」

施柏宇飾演的癡情男孩莫俊傑，一心向著陳韻如的他，在電影版中長大成人並以蓄鬍造型亮相，一展成熟男人的魅力，角色預告一釋出，觀眾也祝福莫俊傑「快把握機會追韻如」、「一定要修成正果」。施柏宇笑說：「這次會讓大家看到更不一樣的莫俊傑，一起為莫俊傑加油打氣吧。」

電影版故事始於2009年，28歲的李子維遇見17歲的黃雨萱，彼此初識卻有著好像認識已久的既視感。隨著兩人關係穩定，黃雨萱卻於2017年迎來工作轉變，決定接下公司調派，這一趟旅程，不僅將改變她的未來，也牽動著李子維、莫俊傑，以及她還不認識的陳韻如生命。（編輯：張雅淨）1111218