柯佳嬿獻聲「想見你」插曲 首次錄音害羞不敢唱

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（中央社記者王心妤台北5日電）「想見你」電影版全台熱映中，女主角柯佳嬿此次獻聲演唱插曲「執迷有悟」，並參與詞曲創作。柯佳嬿透露，錄音聽到聲音時有點害羞不敢唱出口，習慣了才漸入佳境。

柯佳嬿今天透過滾石唱片表示，「執迷有悟」是描述「想見你」主角黃雨萱的心情，「這首是黃雨萱的歌，有些事她都明白，就算想念或執念夾雜一些痛苦，但她仍會沉浸在裡面，一方面也是無法放下。」

柯佳嬿說，參與寫詞可以寫下角色心情，「平時都在演戲，難得做一件和演戲無關的事，覺得很好玩。」

柯佳嬿說，事前看了很多劇照幫助進入狀態，錄音前也避免食用甜食和炸物。她提到，唱歌和演戲有異曲同工之妙，唱歌是展現聲音的情感，「製作人侯志堅老師就相當於導演，在錄音的時候帶領我，做一些聲音運用上的調整，這方面我等同於新人，就會盡量去完成導演要的東西。」

柯佳嬿說，音樂和影像撞擊才會有「想見你」的火花，「喜歡影集版的朋友們，看電影也許有和前任復合的感覺，好像很熟悉，又有許多新的感受。」她也說：「只要盡力就沒有遺憾，勇敢跨出那一步，不要害怕失去，愛過就是最好的結局。」（編輯：張雅淨）1120105