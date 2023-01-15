張惠妹閉關前北流嗨唱 「獵人聚」力挺原青歌手

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致力於扶植原住民音樂人的台灣好基金會，15日晚間在台北流行音樂中心舉辦「獵人聚演唱會」，邀請9組原住民藝人連番表演，天后張惠妹更驚喜擔任壓軸，帶來5首歌曲。（台灣好基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）歌手張惠妹今天擔任「台灣好音樂－獵人聚演唱會」壓軸， 帶來「開門見山」、「站在高崗上」等歌曲，這也是她農曆年前最後演出，接下來都將備戰3月ASMR演唱會高雄場。

致力於扶植原住民音樂人的台灣好基金會，今晚在台北流行音樂中心舉辦「獵人聚演唱會」，邀請9組原住民藝人連番表演，同時也給予新生代原民青年演出舞台。

剛結束美國巡演不久的張惠妹，今天吟唱著原住民古調緩緩走到台前，讓全場歌迷相當興奮，接著獻唱「不顧一切」、「站在高崗上」，沒想到唱完後觀眾狂喊安可，遲遲不肯離去，張惠妹竟然真的再次現身，多唱了「水藍色眼淚」和「開門見山」兩首歌，更笑虧觀眾賺到了。

張惠妹經紀人陳鎮川也擔綱這場演唱會的監製，並透露這是張惠妹農曆年前最後一場演出；先前她為了3月底開始的10場ASMR世界巡演高雄場，推掉10場尾牙，但因為這回是支持原住民歌手，收到邀約後「阿妹」便立即答應。陳鎮川也透露高雄場編曲、舞台和服裝都有翻新，歌單也調整3成，開心預告：「高雄像是大型趴。」

今天參與的陣容，還包含Matzka、范逸臣、舒米恩、桑布伊、葛西瓦、黃偉晉、婁峻碩、動力火車、家家等，除了演唱各自熱門金曲外，他們還上演小舞台劇，把深具原住民部落特色的「小吃部」搬上舞台。

家家化身老闆娘，黃偉晉則是打工小弟，兩人合唱部落名曲「我心已打烊」作為開場。曲畢，桑布伊、葛西瓦、Matzka、舒米恩、動力火車也光臨小吃部，並各自分享部落中有趣的故事，包括追求部落女孩往事，其中「求愛歪歌系列」更逗得台下觀眾笑聲不斷。

最後眾星們也致敬「山地王子」萬沙浪，演唱在部落縱橫20多年的經典老歌「風從哪裡來」、「娜魯灣情歌」及「愛你一萬年」，畫面就像在部落小吃部前唱投幣式卡拉OK，相當愉悅。（編輯：張雅淨）1120115